Beautiful, anticipazioni 29 maggio: per Brooke, Thomas è ancora ossessionato da Hope

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 29 maggio 2022

Hope (Annika Noelle) si confida con Paris (Diamond White), mentre Liam (Scott Clifton) fa lo stesso con Bill (Don Diamont) e Wyatt (Darin Brooks).

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 28 maggio: Hope pensa che Liam ami ancora Steffy

Thomas (Matthew Atkinson), che ha ascoltato la discussione tra Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang), prova a riguadagnarsi la fiducia della matrigna.

Thomas non nega di ritenere che Liam non sia il meglio per Hope come Brooke sostiene: gli anni in cui ha ripetutamente ferito Hope e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) lo dimostrano. Per questo Brooke è certa che lui sia ancora ossessionato da Hope.