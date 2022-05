Beautiful, anticipazioni 30 maggio: Thomas sconsolato, “Brooke perché non vedi del buono in me?”

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 30 maggio 2022

Dopo aver parlato con Ridge (Thorsten Kaye) dei progressi di Thomas (Matthew Atkinson), Hope (Annika Noelle) riceve un tentativo di riavvicinamento da parte di Flo (Katrina Bowden), ma la ragazza riserva freddezza nei confronti della cugina.

Intanto, Thomas continua a provare a riscattarsi agli occhi di Brooke (Katherine Kelly Lang): lo conosce da quando è nato e ha contribuito alla sua crescita, perché non riesce più a vedere del buono in lui?

Brooke ammette i progressi del figliastro, ma non riesce ad avere fiducia in lui per quanto riguarda Hope.