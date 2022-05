Trame Beautiful americane: anticipazioni su FINN

Sarebbe dovuta essere la nuova notizia choc che gli autori di Beautiful avevano preparato per le puntate americane dei prossimi giorni, ma la copertina di Soap Opera Digest ha bruciato in anticipo il colpo di scena, confermando che Finn è vivo!

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 23 maggio: Brooke spera che Hope perdoni Liam

Il dottore, dunque, non è morto a causa dei proiettili che si è preso per fare scudo a sua moglie Steffy Finnegan, sparati niente di meno da Sheila Carter, la sua madre biologica. In realtà il sospetto che il ragazzo fosse sopravvissuto ha sempre arieggiato nelle aspettative dei suoi fan, grazie anche ad evidente agganci che gli sceneggiatori hanno voluto lasciare nella narrazione (la fretta con cui il corpo venne portato via sotto ad un telo, l’assenza di un funerale o di scene in obitorio con il corpo in bella vista). Anche se, si pensava, quella della finta morte sarebbe potuta essere una carta da giocare in un futuro distante, dopo aver sfruttato al massimo le conseguenze del tragico crimine commesso da Sheila.

Beautiful, trame americane: Sheila incriminata

Eppure gli autori non sembrano essere interessati a giocare sulle potenzialità di questa storyline, ma anzi hanno avuto fretta di raccontarla in poche settimane, tra l’altro caratterizzate negli Stati Uniti da ascolti record, che Beautiful non registrava da ben prima della pausa forzata causata nel 2020 dal Covid 19.

Questa celerità, infatti, ha portato Sheila ad essere scoperta e ingannata dalla stessa Steffy, unica testimone dell’omicidio nonché sua iniziale vittima. Sheila tra l’altro, per impedirle di chiamare i soccorsi per Finn ed essere arrestata, voleva ucciderla, ma non ci è riuscita. Successivamente la Carter ci ha riprovato, cercando di causarle una overdose mentre era in ospedale, fallendo però anche in quell’occasione. Steffy, Taylor e Ridge, fingendo di volerla accettare in famiglia, l’hanno attirata in una trappola portandola a confessare tutto, mentre Steffy indossava di nascosto un microfono tramite il quale la polizia, in agguato nelle vicinanze, ha potuto incriminare Sheila e stringerle le manette ai polsi.

Spoiler Beautiful: Li Finnegan aveva detto “Mi sto occupando di mio figlio”

Nei prossimi episodi, Steffy informerà Li Finnegan che è stata proprio la madre naturale di suo figlio a sparare ad entrambi, mettendo con ogni probabilità la donna sul piede di guerra. Erano già volate scintille tra Li e Sheila nelle ore successive alla morte di Finn, con la prima decisa ad impedire alla Carter di dare un ultimo addio al corpo del figlio.

“Hai fatto i tuoi saluti quando hai deciso di darlo via“, aveva sentenziato la dottoressa, reclamando il suo ruolo di unica vera madre del giovane. Tuttavia, il suo atteggiamento inflessibile nel tenere lontana Sheila dal cadavere di Finn ed alcune sue parole avevano fatto drizzare le antenne ai telespettatori. “Mi sto occupando di mio figlio“, aveva pronunciato Li, sostenendo che avrebbe gestito lei tutto il necessario. Che dietro a tutto questo si nascondesse un ultimo tentativo disperato di salvare la vita a Finn?

Beautiful: Steffy comunicherà a Liam una decisione…

Lo scopriremo a breve, come scopriremo le attuali condizioni mediche di Finn. Sarà per caso per questa vicenda che continueremo a vedere Bridget Forrester? Sarà coinvolta nel salvataggio? Intanto, per l’immediato futuro gli spoiler anticipano che Steffy comunicherà una decisione difficile a Liam Spencer. Visto l’imminente parto della sua interprete, Jacqueline MacInnes Wood, è probabile che Steffy deciderà di allontanarsi temporaneamente dalla città con Kelly, per affrontare il lutto che l’ha colpita. Quando scoprirà di non essere una vedova?