Trame Beautiful americane: anticipazioni su Sheila Carter

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, ai polsi di Sheila Carter verranno nuovamente chiuse delle manette. Ve lo avevamo anticipato: la donna, attirata a casa di Steffy Finnegan con la scusa di farle vedere il piccolo Hayes, ha scoperto che in realtà si trattava di una trappola messa a punto dalla ragazza, con la complicità dei suoi genitori Ridge e Taylor.

La vedova di Finn, infatti, ha recuperato la memoria, riacquisendo i ricordi della notte in cui il marito è rimasto ucciso per mano della sua stessa madre biologica: il medico si è frapposto tra la Carter e Steffy, a cui lo sparo era stato destinato, ed è morto sul colpo. A quel punto Sheila ha impedito a Steffy di chiamare i soccorsi, mettendo in piedi una vera e propria esecuzione e “regalando” una pallottola anche alla ragazza, fingendo poi una rapina finita male.

Beautiful, trame americane: “Per Sheila un momento triste”

Proprio quando Sheila pensava di averla fatta franca, l’unica testimone l’ha affrontata con furia, giurandole giustizia. Così Kimberlin Brown ha spiegato i sentimenti del suo personaggio:

Per Sheila è stato un momento triste, pensava di aver trovato un appoggio in Taylor e la possibilità di essere una persona migliore, nonostante tutto. Invece è stata attirata con l’inganno, dietro la promessa della cosa che desidera di più: accettazione.

Spoiler USA Beautiful: la falsa ricostruzione di Sheila

Sheila, insomma, stava davvero iniziando a pensare che i Forrester fossero disposti a concederle una chance e ad accoglierla tra loro. Comunque sia, la donna ha provato a negare l’accusa e ha cercato di far dubitare la stessa Taylor delle affermazioni della figlia, visto che in fondo Steffy si è risvegliata pensando di essere sposata a Liam: un’amnesia durata poche ore, ma che potrebbe suggerire un danno psicologico più grave.

A sentire Sheila, in quell’occasione la mente di Steffy stava cercando di proteggerla da una realtà troppo dolorosa per il suo stato di salute, così adesso potrebbe ingannarla accontentando la sua esigenza di trovare un colpevole ad ogni costo. Quale miglior scelta della donna che ha odiato per tutta la vita, per averle spezzato l’infanzia portandole via la madre!

Beautiful, news americane: Taylor stavolta non si lascia imbrogliare da Sheila

Taylor, però, stavolta non si è lasciata fuorviare, riconoscendo di essere caduta come una stupida nelle recite persuasive di Sheila, che ritiene la stessa psicopatica di un tempo. A quel punto, Sheila ha ammesso quanto accaduto, provando però a rigirare l’accusa: il sangue di Finn non è nelle sue mani, bensì ad esserne sporche sono le mani di Steffy. Quest’ultima, infatti, si è ostinatamente opposta alla possibilità che Sheila avesse un posto nelle vite di Finn e Hayes e anche quella sera ha cercato un confronto, muovendole accuse quando in realtà avrebbe solo dovuto ringraziarla.

A quel punto Ridge e Taylor hanno appreso un altro dettaglio della vicenda, di cui Steffy ha ripreso consapevolezza: la ragazza aveva affrontato Sheila perché quest’ultima aveva sabotato la sobrietà di Brooke, facendole bere con l’inganno del vero champagne la notte dell’ultimo dell’anno. Per Sheila il suo gesto doveva essere una prova di quanto tenesse a Steffy e Taylor, permettendo loro di ricostruire la famiglia che anni prima aveva loro distrutto: se Steffy non le avesse forzato la mano, Finn non si sarebbe mai trovato sul luogo della sua morte e di certo lei non gli avrebbe sparato…

Beautiful: Sheila Carter e la promessa di vendetta

Alla fine, comunque, Sheila si ritroverà arrestata dalla polizia (che, guidata dal tenente Baker, sarà appostata fuori dall’abitazione) e verrà trascinata dietro le sbarre, non prima di giurare ai Forrester che non è finita. La Brown aggiunge:

Non dovresti mai tradire Sheila, anche se dietro le sbarre. Questo non l’ha mai fermata. In passato ha dovuto pagare il conto con la giustizia per i suoi crimini, ma stavolta c’è stato un delitto che lei non ha mai cercato. La colpa è dei Forrester che si sono frapposti tra lei, il figlio e il nipote, e Sheila risponderà nel solo modo che conosce: combattendo.

Beautiful, spoiler americani: il ruolo di Thomas nella vicenda di Sheila

Insomma, se in altre occasioni passate le storyline di Sheila si sono concluse con un suo arresto o un ricovero in un ospedale psichiatrico (oppure con una fuga in latitanza), stavolta la prigione non la farà uscire di scena. Insomma, la Carter non va da nessuna parte. Ma in che modo potrà cavarsela vista l’accusa di omicidio e di tentato omicidio?

Ebbene, forse, la risposta potrebbe essere Thomas Forrester. Per il momento le anticipazioni non lo svelano, ma il coinvolgimento (per quanto tardivo) del ragazzo potrebbe essere un’arma a vantaggio della Carter? Sì, perché Ridge e Taylor scopriranno che il figlio era a conoscenza del tiro mancino di Sheila nei confronti di Brooke e, a differenza della sorella, pur condannando il colpo basso della Carter non ne aveva mai parlato. Ciò perché Thomas non si era sentito di affossare i rinnovati sogni romantici di Taylor nei confronti di Ridge e riteneva che, forse, il padre sarebbe stato davvero più felice lontano da Brooke.

Beautiful: Ridge e Taylor mantengono un segreto

Pur lottando contro la propria coscienza, Thomas di fatto aveva mantenuto per giorni il segreto, continuando a farlo durante l’emergenza di vita o di morte affrontata da Steffy. Ora Ridge affronterà il figlio, ma difficilmente ciò porterà ad una vera rottura. Gli spoiler, infatti, segnalano che Ridge e Taylor decideranno di mantenere un segreto: si tratterà proprio della parte giocata da Thomas nella vicenda?

Ridge informerà Brooke della colpevolezza di Sheila, anche per quanto riguarda lo scambio di bottiglie che l’ha portata a bere a fine anno baciando Deacon Sharpe. La Logan ne sarà sollevata, in quanto da mesi si sta chiedendo cosa l’avesse spinta a bere, di punto in bianco, senza che lei avvertisse una qualche avvisaglia di tentazione. Questo, però, non porterà automaticamente ad una riconciliazione tra marito e moglie.

Beautiful: tra Ridge e Brooke non tutto andrà a posto…

Certo, Ridge vedrà Brooke come una vittima di Sheila, ma è anche vero che lui non se ne era andato di casa per il fatto che la consorte avesse bevuto, quanto per non avergli detto di aver baciato e dormito con Deacon, un uomo che lui detesta. In proposito, Katherine Kelly Lang ha affermato:

Certo, Brooke proverà delle speranze per un lieto fine col marito, ma Ridge avrà ancora bisogno di tempo: sebbene Brooke non abbia scelto di bere, ha deciso di avere lì Deacon quella sera…

Ricordate? Nonostante Ridge avesse insistito affinché la moglie lo accompagnasse ad un evento di lavoro fuori città, la Logan aveva preferito un ultimo dell’anno a casa con Liam, Hope, i bambini e… Deacon!

Lui è stato di supporto per Brooke, ma Ridge l’aveva a lungo avvertita che avrebbe portato a dei problemi. Se Brooke gli avesse dato retta, forse Deacon non si sarebbe trovato lì e, forse, niente di tutto questo sarebbe accaduto.

Ridge deciderà di lasciare la dependance della casa di Steffy, con sollievo di Brooke che lo vedrà così allontanarsi da Taylor. Ridge si sistemerà provvisoriamente in un terreno neutrale, ovvero l’abitazione di papà Eric, in attesa di fare finalmente chiarezza in se stesso.