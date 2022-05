Anticipazioni puntata Brave and beautiful di lunedì 16 maggio 2022

Ai Korludag arriva la notizia della morte di Salih e così la famiglia viene sottoposta a interrogatorio.

Cesur si ritrova in stato di fermo e apprende che potrebbe essere arrestato da Banu, così con una scusa decide di scappare. Suhan decide di dare una mano al procuratore a catturare Cesur, ma poi si mette d’accordo con Rifat (che farà da esca per la polizia) e raggiunge il suo ex nel posto in cui si è nascosto.

Tahsin riceve una nuova visita da parte di Riza: l’uomo gli intima di cedergli l’albergo, altrimenti rivelerà che lui è l’assassino di Salih.

Cahide non riesce a portare a compimento il suo piano di ridare il bambino a Turan.