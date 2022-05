Trame Brave and beautiful: anticipazioni su BÜLENT e HÜLYA

Cosa farà arrabbiare tanto Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) fino a spingerlo al punto di tentare di strangolare Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, quando l’ex prostituta tenderà un tranello all’uomo che comprometterà la sua relazione con l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe)…

Brave and Beautiful, news: il doppio gioco di Hülya

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nell’istante in cui Hülya deciderà di utilizzare una registrazione in cui Bülent ammetterà di essere il responsabile dell’incendio nella villa di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) che, qualche mese prima, ha messo in pericolo la vita di Tahsin Korludağ (Tamer Levent).

In tal senso, la Yildirim penserà bene di estorcere all’uomo un’ingente somma di denaro per sbarazzarsi del nastro. Contrariamente a quanto promesso, però, la donna passerà egualmente a Cahide (Sezin Akbaşoğulları) la registrazione una volta che avrà ottenuto il denaro.

Proprio Cahide dunque, visto che vorrà vendicarsi di Bülent per non aver ceduto ai suoi ricatti al fine di favorire la neo-azienda del marito Korhan (Erkan Avcı), penserà bene di utilizzare l’audio a suo favore e deciderà di recarsi da Cesur per farglielo ascoltare. Da lì in poi, gli eventi prenderanno quindi una piega inaspettata…

Brave and Beautiful, trame: Banu lascia Bülent

Eh sì: visto che sarà riuscito a rappacificarsi con Sühan (Tuba Büyüküstün), promettendole di impegnarsi a cambiare per garantire un futuro sereno al figlio che attendono, Cesur sceglierà di non affrontare a muso duro Bülent, ma farà ascoltare la “confessione criminale” a Banu, che ovviamente verrà presa della sconforto più totale appena comprenderà che l’uomo che stava per accettare di sposare è il responsabile dell’incendio che quasi costava la vita a Cesur e Tahsin.

Come facilmente prevedibile, l’avvocatessa se la prenderà con il fidanzato e, oltre ad annunciargli che si rivolgerà al più presto al procuratore Serhat (Serdar Özer) per inchiodarlo alle sue responsabilità, romperà il fidanzamento, specificando che non lo sposerà né ora e né mai.

Bülent incasserà quindi il colpo, anche se tenterà di giustificarsi dicendo che quel giorno aveva bevuto troppo, ma non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle per capire che è stata Hülya ad innescare tutto quanto!

Brave and Beautiful, spoiler: Bülent cerca di strangolare Hülya

Ovviamente, la reazione di Bülent non si farà attendere: dopo essersi presentato a villa Korludağ, l’uomo avrà infatti una violenta discussione con Hülya e arriverà a metterle le mani al collo, fino al punto di tentare di strangolarla quando lei non negherà il suo coinvolgimento nella questione.

Neanche a dirlo, Hülya spronerà però Bülent a non fare scelte azzardate, visto che tutto potrebbe ritorcersi contro di lui qualora Tahsin scopra che cosa gli ha fatto. L’uomo comunque giurerà alla sua nuova nemica che la farà soffrire, non esitando a seppellirla viva se farà menzione della cosa con l’anziano padre di Sühan.

Insomma, la tensione si taglierà con il coltello e tutto sarà destinato a precipitare ulteriormente quando Bülent vorrà affrontare anche Cahide…