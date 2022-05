Anticipazioni Brave and beautiful: trame su Tahsin Korludağ e la sua amnesia

Che cosa c’è di peggio per un “cattivone” se non perdere la memoria e non poter più portare avanti i propri intrighi? È quello che accadrà al perfido Tahsin Korludağ (Tamer Levent) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Un vero e proprio colpo di scena, destinato a innescare diverse dinamiche nella telenovela turca…

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: CESUR salverà la vita a TAHSIN, ecco come

Brave and Beautiful, news: Tahsin accoltellato da Reyhan

Già sapete che Tahsin verrà accoltellato dalla domestica Reyhan (Işıl Dayıoğlu), la quale non riuscirà a reprimere la sua rabbia appena Cahide (Sezin Akbaşoğulları) le spiffererà che è stato proprio lui ad uccidere l’amato marito Salih (Okday Korunan). A quel punto, il Korludağ Senior verrà portato d’urgenza in ospedale e, al termine di una difficile operazione, una trasfusione di sangue si renderà necessaria per salvargli la vita.

Da un lato, inaspettatamente, sarà Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) a fare da donatore, dall’altro tutti quanti – compresi Sühan (Tuba Büyüküstün) e Korhan (Erkan Avcı) – accetteranno di non rivelare alla polizia che è stata Reyhan ad accoltellare Tahsin, confidando ovviamente nel fatto che quest’ultimo non la denunci appena riprenderà conoscenza. E proprio in tal senso avverrà la grossa sorpresa…

Brave and Beautiful, spoiler: Tahsin ha perso la memoria!

Quando si risveglierà, Tahsin non avrà infatti alcun ricordo dei suoi ultimi quattro anni di vita, cosa che lo porterà a non riconoscere nemmeno Cesur nel momento in cui entrerà nella sua stanza insieme a Sühan. La ragazza non saprà se credere all’amnesia del padre e tutto ciò non convincerà neanche Korhan, certo del fatto che Tahsin – contando su un medico corrotto – stia mentendo semplicemente per portare avanti una sua ennesima macchinazione.

Comunque sia, una volta che sentiranno il parere di un altro dottore, i fratelli Korludağ dovranno arrendersi all’evidenza ed accetteranno almeno per ora di fingere di essere in ottimi rapporti con il loro papà. E così sia Korhan e sia Sühan torneranno a vivere a villa Korludağ, accompagnati da Cahide e Cesur. Tuttavia, qualcuno tenterà fin da subito di approfittarsi della situazione venutasi a creare e quello che succederà sarà ingestibile…

Brave and Beautiful, trame: Riza preoccupato per l’amnesia di Tahsin

Il primo a preoccuparsi per l’accaduto, ovviamente, sarà Riza Soyözlü (Yiğit Özşener), dato che non saprà più in che modo ricattare il cognato. Intanto, Tahsin comincerà a fare delle domande scomode ai suoi figli, ai quali chiederà ad esempio che fine ha fatto Salih, visto che si sarà dimenticato della sua morte. Tra le altre cose, Tahsin non ricorderà nemmeno di essersi sposato nel frattempo con Adalet (Nihan Büyükağaç) e cercherà di contattarla telefonicamente al suo vecchio indirizzo, rimanendo stupito quando uomo gli risponderà dicendogli di non avere mai sentito parlare di lei.

Insomma, nei momenti in cui farà qualche passo in “autonomia”, Tahsin andrà incontro a delle spiacevoli novità… e la scaltra Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) penserà bene di ingannarlo per raggiungere un suo losco fine!