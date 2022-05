Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Cahide, Tahsin e Korhan

Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, come reagirà l’astuta Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) appena il marito Korhan (Erkan Avcı) darà il via alle pratiche di divorzio per via delle varie menzogne che le ha raccontato? Nel disperato tentativo di farla franca, la donna penserà di prendersi gioco dello “smemorato” suocero Tahsin (Tamer Levent). Vediamo quindi insieme come farà…

Brave and Beautiful, news: la perdita di memoria di Tahsin

Già sapete che Tahsin perderà la memoria dei suoi ultimi quattro anni di vita dopo essere stato accoltellato da Reyhan (Işıl Dayıoğlu), la quale perderà il “lume della ragione” quando Cahide, nel tentativo di ferirla, le rivelerà che è stato proprio lui ad assassinare il marito Salih (Okday Korunan).

Nonostante il rapporto burrascoso con lui, Korhan deciderà di stare al fianco del padre nel corso della convalescenza e chiederà a Cahide di tornare a vivere con lui alla tenuta, chiarendole subito che, una volta che tutto sarà terminato, divorzierà da lei e chiederà la custodia esclusiva della bambina che aspettano. La dark lady non se ne starà però a guardare e metterà in moto un altro dei suoi diabolici piani…

Brave and Beautiful, spoiler: Cahide “intorta” Tahsin

Approfittando della perdita di memoria e dell’ascendente che ha sempre avuto verso di lui, Cahide andrà da Tahsin e, fingendo una vera e propria scenata di pianto, gli farà sapere che Korhan vuole abbandonarla, anche se è incinta, perché l’ha tradita con un’altra donna. Tali parole faranno andare letteralmente in escandescenze il Korludağ Senior, che tenderà a fidarsi della nuora perché, ovviamente, non avrà alcun ricordo dei vari tranelli che lei ha teso al consorte con la complicità di Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan).

Tahsin si schiererà quindi dalla parte di Cahide e, nel corso di un acceso litigio, passerà alle minacce con Korhan, intimandogli di non lasciare la moglie se non vuole andare incontro alla sua ira. Insomma, la perfida signora Korludağ sembrerà farla franca anche in questa circostanza, dato che il suocero le darà la sua completa protezione.

Brave and Beautiful, trame: Korhan è sempre più nervoso

Ma quale sarà la reazione di Korhan? Neanche a dirlo, l’uomo non saprà in quale maniera contrastare Cahide e sfogherà il suo nervosismo sui lavoratori dell’azienda, tant’è che Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut) arriverà a rimproverarlo sostenendo che, pian piano, sta assumendo gli stessi atteggiamenti “dittatoriali” di Tahsin.

Nel frattempo, Cahide continuerà con le sue macchinazioni e, anche se la morte di Adalet (Nihan Büyükağaç) sarà ormai di dominio pubblico, mentirà a Tahsin e dicendogli che la sua amata ha lasciato il paese e si è sposata con un altro uomo. Ma per quale motivo Cahide inventerà una bugia così grande? Quale sarà il suo vero obiettivo?