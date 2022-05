Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Cesur e Riza

Come reagirà Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) appena scoprirà che il pazzo Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) è coinvolto nell’omicidio della madre Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran)? In tal senso, i telespettatori di Brave and Beautiful dovranno fare particolare attenzione a quello che succederà nelle prossime puntate, dato che ne succederanno davvero di tutti i colori…

Brave and Beautiful, news: le indagini sulla morte di Salih

Le anticipazioni segnalano che tutto sarà collegato alla morte di Salih Turhan (Okday Korunan), lo scagnozzo di Tahsin Korludağ (Tamer Levent). Se ci avete letto in precedenza, sapete già che sarà lo stesso Tahsin ad ucciderlo con un colpo di pistola che esploderà, erroneamente, mentre tenterà di disarmarlo. Un risvolto drammatico che si verificherà nel bel mezzo di un acceso confronto, che si verrà ad innescare quando Riza manderà al Korludağ Senior un video dal quale sarà chiaro che era proprio Salih il suo complice nell’assassinio di Fügen.

Da un lato Riza cercherà di incastrare invano Cesur per la triste fine dello scagnozzo, dall’altro lo stesso Cesur non starà a guardare e, quando Sühan (Tuba Büyüküstün) troverà lo stesso video in grado di incastrare l’ormai defunto Salih, non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle capendo che è stato Riza e non l’odiato Tahsin a fare uccidere la sua adorata mamma.

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur rinchiude Riza in una gabbia!

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Anche se avrà alle calcagna alcuni poliziotti, intenti a seguirlo per ordine del procuratore Serhat (Serdar Özer), Cesur riuscirà più volte ad eludere le varie sorveglianze, contando soprattutto sull’appoggio del fidato ex poliziotto Rıfat İlbey (Müfit Kayacan). Agendo in tal modo, l’uomo si recherà in uno scantinato dove, partendo dal nulla, costruirà un’enorme gabbia che ricorderà quella con la quale, diversi mesi prima, è stata uccisa proprio la madre Fügen.

Quali saranno le sue intenzioni? La risposta non tarderà ad arrivare: vi anticipiamo infatti che due falsi poliziotti, pagati da Cesur, si presenteranno da Riza per comunicargli che Serhat vuole parlargli il più presto possibile. Lo psicopatico cadrà nella trappola: una volta che salirà in macchina con loro, verrà portato nello scantinato e verrà rinchiuso all’interno della gabbia preparata dal nostro Cesur. Quest’ultimo non esiterà quindi a palesarsi e farà presente a Riza che non intende liberarlo finché non ammetterà le sue colpe nell’omicidio della mamma…

Brave and Beautiful, trame: Sühan trova Riza, cosa farà?

Occhio però all’imprevisto: sospettosa circa il comportamento di Cesur, Sühan deciderà di pedinare l’uomo e scoprirà che ha nascosto Riza all’interno di una grossa gabbia. Dato che proprio Riza la starà tenendo in pugno attraverso il video in cui si vede chiaramente che è stato Tahsin ad uccidere Salih, la donna dovrà quindi decidere se liberare oppure no Riza, tenendo in considerazione che in caso di risposta sfavorevole l’uomo non esiterà a far sbattere il padre in prigione.

Un’ipotesi che Sühan affronterà con dolore, visto che i medici avranno diagnosticato a Tahsin una malattia terminale che lo condurrà alla morte entro pochi mesi. Per questo motivo, Suhan vorrà fare il possibile per evitare che il papà passi gli ultimi mesi della sua vita in prigione…