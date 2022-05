Trame Brave and beautiful: anticipazioni su CESUR e TAHSIN

Una parola di troppo di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) confonderà ulteriormente lo smemorato Tahsin Korludağ (Tamer Levent) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. In seguito allo scontro con il genero, l’anziano farà infatti perdere improvvisamente le sue tracce. Vediamo dunque insieme come si innescherà questa storyline…

Brave and Beautiful, trame: Tahsin e la perdita di memoria

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi, Tahsin perderà la memoria degli ultimi anni della sua vita dopo essere stato accoltellato dalla domestica Reyhan Turhan (Işıl Dayıoğlu); quest’ultima, infatti, verrà presa da un raptus appena la “dispettosa” Cahide (Sezin Akbaşoğulları) le comunicherà che è stato il suocero ad uccidere il suo amato Salih (Okday Korunan).

A quel punto, dopo aver constatato che l’amnesia è reale, sia Sühan (Tuba Büyüküstün) e sia Korhan (Erkan Avcı) decideranno di stare vicini al loro padre, accettando di non rivelargli niente di compromettente sugli anni di vita che non ricorda, proprio come consiglieranno loro di fare i medici. Questo proposito andrà però letteralmente in fumo quando Sühan verrà avvelenata il giorno delle sue (mancate!) nozze con Cesur, al culmine di un piano avviato dallo psicopatico Rıza (Yiğit Özşener)…

Brave and Beautiful, news: Cesur sbotta contro Tahsin

Eh sì: visto che sarà inconsapevole dell’avvelenamento, Cesur andrà letteralmente in escandescenze quando scoprirà che, poco prima di andare sull’altare, Tahsin aveva cercato di convincere Sühan a non sposarlo. Tale azione era stata compiuta a causa di Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), colpevole di aver appunto rivelato a Tahsin che il genero era il figlio di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar).

A quel punto, pensando erroneamente che Suhan sia stata male proprio per via della richiesta del padre, arrivando a rischiare di perdere il bambino che aspetta, Cesur non esiterà a presentarsi da Tahsin e, in preda alla rabbia, gli rivelerà che i figli lo odiano da tempo e che è stato lui ad uccidere il fidato scagnozzo Salih! Parole che, irrimediabilmente, manderanno in confusione il Korludağ Senior.

Brave and Beautiful, spoiler: Tahsin scompare nel nulla!

Fatto sta che, proprio in seguito alla discussione con Cesur, Tahsin sparirà nel nulla. Ovviamente preoccupato, Korhan avvierà subito le ricerche del padre ma, in accordo con Cesur, nasconderà tutto quanto a Sühan (ciò per evitare che si preoccupi dopo lo scampato aborto di qualche ora prima).

Tuttavia, la donna finirà egualmente per scoprire tutto quanto poiché sentirà inavvertitamente un dialogo tra Reyhan e Şirin (Irmak Örnek) e, neanche a dirlo, si metterà in moto per capire dove si sia nascosto Tahsin (contravvenendo l’ordine dei medici di stare a riposo in casa). Come andrà a finire? E, soprattutto, dove si sarà cacciato Tahsin? Sarà in pericolo?