Trame su SUHAN, anticipazioni Brave and beautiful

Le manovre “ambigue” di Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) continueranno ad animare le prossime puntate di Brave and Beautiful. Al fine di colpire il nemico Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), il figlio di Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut) deciderà di spifferare a Tahsin (Tamer Levent) – ancora sprovvisto di memoria – tutta la verità sul suo rapporto burrascoso con il genero.

Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata di lunedì 30 maggio 2022

Brave and Beautiful, news: arriva il giorno del matrimonio di Cesur e Sühan

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà il giorno del matrimonio tra Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). Dato che avrà perso la memoria dopo essere stato ferito da Reyhan (Işıl Dayıoğlu), i due sposini decideranno di non invitare Tahsin al lieto evento, soprattutto perché gli avranno fatto credere di essere già sposati.

Per tutto il tempo, il Korludağ Senior verrà tenuto all’oscuro delle nozze, almeno finché Bülent non ci metterà il becco andando a parlargli e confessandogli che Cesur è figlio di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar). Una notizia che farà arrabbiare tantissimo Tahsin, soprattutto quando Bülent gli comunicherà che proprio Cesur sta per diventare per la seconda volta il marito di Sühan.

Brave and Beautiful, trame: Tahsin ordina a Sühan di non sposare Cesur ma…

Tutto questo quindi a quali risvolti porterà? Ovviamente, Tahsin si precipiterà sul luogo dove si svolgerà il matrimonio per proibire a Sühan di sposare Cesur. Tuttavia, la nostra protagonista non si lascerà influenzare dal padre, ribadendo che è ormai abbastanza cresciuta e che ormai sarà per sempre legata all’uomo che ama, visto che aspetta un figlio da lui. A quel punto, Tahsin getterà la spugna, ma il matrimonio andrà comunque a monte perché Suhan verrà avvelenata!

Nel momento in cui scoprirà da Şirin (Irmak Örnek) che Tahsin ha parlato con la figlia prima che si sentisse male, Cesur andrà dal suocero per accusarlo di aver stressato troppo Sühan e di averle procurato quasi un aborto, ma l’anziano minimizzerà quanto accaduto, precisando di aver lasciato perdere la discussione con la figlia proprio per non fare del male al sangue del suo sangue…

Brave and Beautiful, spoiler: chi ha avvelenato Sühan?

Ma chi avrà avvelenato Sühan? Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che i tre sospettati principali saranno Bülent, Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), i quali verranno rapiti separatamente da Riza per proporre loro di dare il via a un piano criminale che prevede di far perdere alla figlia di Tahsin il bambino che aspetta!

Comunque sia, la soluzione potrebbe essere meno scontata di così e il responsabile potrebbe essere chiunque. Anche se i telespettatori dovranno domandarsi perché ha agito così…