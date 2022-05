Trame Brave and beautiful: anticipazioni su CESUR e RIZA

Poco prima di venire accoltellato da Reyhan (Işıl Dayıoğlu), che verrà presa da un vero e proprio raptus appena scoprirà che è stato lui ad uccidere il marito Salih (Okday Korunan), Tahsin Korludağ (Tuba Büyüküstün) metterà in moto un piano che farà perdere il lume della ragione a Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ). Si tratterà di una vera e propria macchinazione che esporrà lo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) ad un grave pericolo. Vediamo dunque cosa accadrà nelle prossime puntate di Brave and beautiful.

Brave and Beautiful, news: il piano di Riza

Le anticipazioni segnalano che tutto sarà collegato all’omicidio di Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre di Cesur uccisa da Salih su ordine di Riza.

Nello specifico, Tahsin deciderà di sfruttare la situazione a sua vantaggio quando troverà un foglietto in una giacca di Riza, attraverso il quale quest’ultimo aveva indicato a Salih di far cadere Fügen dalla gabbia proprio nel momento dell’ingresso di Cesur nello scantinato dove la donna era imprigionata.

Visto che non ne potrà più dei ricatti di Riza, Tahsin telefonerà a Cesur e, dopo avergli chiesto di recarsi nella sua tenuta, gli farà vedere il foglietto, per poi distruggerlo buttandolo nel fuoco del camino. A quel punto, dato che non potrà più dimostrare la colpevolezza di Riza nell’assassinio della sua adorata mamma, Cesur penserà di farsi giustizia da solo…

Brave and Beautiful, trame: Cesur manda a monte la promessa fatta a Sühan

Eh sì: nonostante l’imminente matrimonio con Sühan (Tuba Büyüküstün) e la promessa di non mettersi più nei guai per il bene del bambino che aspettano, Cesur si lascerà accecare nuovamente dall’odio e, anche quando la sua fidanzata gli giurerà che non vorrà più vederlo qualora dovesse lasciare la casa per uccidere Riza e convertirsi in un assassino, lui andrà in giro per tutta la cittadina per scoprire dove si nasconde il suo nemico.

Ancora una volta, a spianargli la strada ci penserà Tahsin, visto che incaricherà il direttore dell’albergo di spifferare a Cesur dove si trova Riza. Il nostro protagonista si armerà dunque di una pistola, andrà nel nascondiglio e, messo momentaneamente fuori gioco Turan (Serhat Parıl), si preparerà ad affrontare Riza.

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur sul punto di uccidere Riza…

In tal senso, possiamo però anticiparvi che, proprio quando riuscirà a mettere Riza al tappeto e starà per ucciderlo con un colpo di pistola, Cesur si farà prendere dai rimorsi di coscienza e, ripensando alle parole di Sühan, non se la sentirà di rinunciare all’amore e soprattutto all’idea di fare da padre a suo figlio, visto che finirebbe certamente in carcere qualora dovesse premere il grilletto.

Cesur chiarirà dunque a Riza che dimostrerà legalmente che è uno spietato assassino e riuscirà a farlo arrestare, poi si precipiterà da Sühan per convincerla a non lasciare la loro abitazione ma, neanche a dirlo, la donna non vorrà saperne di perdonarlo.

Un gesto inatteso di Cesur, comunque, potrebbe rimettere in gioco tutto quanto…