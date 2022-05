Trame Brave and beautiful: anticipazioni su CESUR e SÜHAN

Momento romantico in arrivo per i protagonisti di Brave and Beautiful. Nelle prossime puntate della telenovela turca, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) chiederà infatti all’amata Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) di risposarla e la donna sarà ben felice di accettare la sua proposta. Scopriamo insieme perché…

Brave and Beautiful, news: Sühan non vuole più vivere con Tahsin

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà nel momento in cui Sühan scoprirà che il padre Tahsin (Tamer Levent ha finto di avere una malattia mortale per spingela a vivere con lui e a non fare pace con l’ex marito Cesur.

Stanca dei continui sotterfugi del genitore, la Korludağ deciderà di dare una chance al suo rapporto con Cesur, tant’è che gli confesserà di essere ancora incinta (e dunque di non avere mai abortito il figlio che aspettava da lui).

A quel punto, nel momento in cui Cesur le prometterà che proverà a mettere da parte la sua sete di vendetta per il bene del bambino che aspettano, Sühan deciderà di lasciare la tenuta di Tahsin e tornerà a vivere sullo stesso tetto del suo amato. Tuttavia, in più di una circostanza, la ragazza chiarirà che il loro rapporto è in prova, per dare modo a lui di dimostrarle che è finalmente cambiato…

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur chiede a Sühan di sposarlo

Tutto questo a quali risvolti porterà? Oltre alla prima ecografia, che i due vivranno insieme in un’atmosfera magica e piena di sentimenti, Cesur penserà bene di fare una sorpresa a Sühan per chiederle di diventare nuovamente suo marito.

In pratica, grazie ad una conversazione tra Sühan e Şirin (Irmak Örnek), Cesur apprenderà in che modo la Korludağ ha sognato il momento in cui lui le avrebbe richiesto la sua mano e riprodurrà per filo e per segno tutto ciò che è accaduto mentre stava dormendo.

Confidando nel fatto che lo avrebbe certamente seguito in seguito ad una chiamata sospetta, Cesur farà sì che Sühan lo raggiunga in un prato pieno zeppo di fiori e, dopo averle rinnovato il suo amore, le domanderà se vuole ancora essere sua moglie con lo stesso anello che, poco prima del loro divorzio, aveva buttato via per rimarcare che la loro storia d’amore era finita per sempre.

Questi bei gesti romantici faranno breccia nel cuore di Sühan, dato che non esiterà a rispondere a Cesur di… sì!

Brave and Beautiful, trame: Cesur e Sühan tra Riza e Tahsin

In ogni caso, possiamo già anticiparvi che, per coronare il loro sogno d’amore, i protagonisti dovranno lottare ancora un po’: Riza infatti non smetterà di stare alle loro calcagna perché si sarà preso una vera e propria cotta – simile ad un’ossessione – per Sühan, che peggiorerà quando capirà che lei è incinta del suon “nemico”.

Cesur verrà invece messo alla prova da Tahsin, che gli fornirà una prova utile per dimostrare che è stato proprio Riza a commissionare al defunto Salih l’omicidio della madre Fügen (Tilbe Saran).

Tale indizio potrebbe compromettere ciò che Cesur aveva promesso a Sühan, ossia non tentare di farsi giustizia da solo…