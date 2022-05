Trame Brave and beautiful: anticipazioni su HÜLYA e BÜLENT

Quanto tempo impiegherà Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) a capire che è stato Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), con la complicità di Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları), a rapire il figlioletto Muzzafer? In realtà, nelle prossime puntate di Brave and Beautiful, Hülya non farà per niente fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e, da quel momento, dichiarerà guerra all’uomo…

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: RIZA viene arrestato ma…

Brave and Beautiful, news: ecco perché Bülent rapirà Muzzafer

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni, scopriamo che Bülent vorrà vendicarsi di Hülya per aver passato a Cahide un nastro dal quale sarà chiaro che è stato lui ad appiccare tempo addietro l’incendio nella tenuta di Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ). Cahide farà sentire quella registrazione proprio a Cesur, cosa che porterà in seguito l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe) a troncare la relazione con Bülent; quest’ultimo di conseguenza vorrà vendicarsi della Yıldırım, soprattutto perché, prima dell’inganno, le avrà dato tantissimi soldi per distruggere le prove del suo reato.

A quel punto, per recuperare il denaro perso, Bülent penserà bene di obbligare Cahide a rapire insieme a lui Muzzafer, in modo tale da chiedere poi a Hülya un riscatto per riaverlo con sé. E così prenderà il via lo spietato piano…

Brave and Beautiful, trame: Hülya capisce tutto!

Tuttavia, Hülya non impiegherà tanto tempo per capire chi si è davvero macchiato del rapimento del neonato: dopo aver considerato come ipotetico colpevole Turan Fişekçi (Serhat Parıl), ossia il vero padre del bambino, la Yıldırım realizzerà che soltanto Bülent sapeva della sua grande disponibilità economica, dato che le avrà dato lui stesso i soldi, e comprenderà che è stata Cahide ad aiutarlo a sequestrare il consanguineo. Una convinzione che deriverà dal fatto che lei aveva chiesto proprio alla Korludağ di badare al piccolino prima che scomparisse nel nulla.

L’ex prostituta non se ne starà quindi a guardare e deciderà di andare a casa Aydınbaş per affrontare a muso duro Bülent…

Brave and Beautiful, spoiler: Hülya dichiara guerra a Bülent

Eh sì: visto che sarà piuttosto agitata, Hülya si presenterà alla porta di Bülent e, di fronte all’attonita Mihriban (Devrim Yakut), gli intimerà ad alta voce di restituirle Muzzafer. Nonostante ciò, l’uomo riuscirà a cacciare la Yıldırım dalla sua abitazione, ma lei giurerà vendetta e si dirà disposta persino a bruciare tutto quanto se non riabbraccerà al più presto il figlio.

Ma fino a che punto saranno veritiere le minacce di Hülya? Quel che è certo è che Mihriban, già consapevole della colpevolezza di Bülent nell’incendio nella tenuta di Cesur, non saprà se credere al consanguineo, che si dirà del tutto estraneo al fatto. Come andrà a finire?