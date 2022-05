Le anticipazioni su RIZA a Brave and beautiful: l’uomo è in vena di scappare ma…

L’avvelenamento di Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) darà il via ad una serie di eventi nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Anche in questo caso, al centro della scena ci sarà lo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener), disposto a tutto pur di rovinare la felicità della donna e di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtu)…

Brave and Beautiful, news: ecco perché Riza ce l’ha con Cesur

Le anticipazioni segnalano che l’astio di Riza si innescherà nel momento in cui Cesur, con la complicità del procuratore Serhat (Serdar Özer), farà sì che venga arrestato per l’omicidio della sorella Adalet (Nihan Büyükağaç). Anche se riuscirà ad evadere in tempi brevi, grazie all’aiuto dello scagnozzo Turan Fişekçi (Serhat Parıl), Riza mediterà vendetta ai danni di Alemdaroğlu ed utilizzerà come bersaglio Sühan.

In pratica, Soyözlü vorrà procurare un aborto alla donna ma, dato che non potrà entrare per nessuna ragione a Korludağ per non rischiare di essere nuovamente arrestato, sequestrerà Cahide (Sezin Akbaşoğullar), Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) e Hülya (Zeynep Kızıltan) per proporre loro di avvelenare Sühan il giorno del suo matrimonio con Cesur. Nessuno dei tre sembrerà accettare la proposta, anche se il giorno delle nozze la “quasi-tragedia” sarà servita!

Brave and Beautiful, trame: Sühan non perde il bambino!

Eh sì: appena arriverà all’altare, Sühan comincerà ad avvertire dei forti dolori alla pancia e si renderà necessario il suo ricovero in ospedale. Il matrimonio con Cesur non verrà ovviamente celebrato, ma fortunatamente la donna non perderà il bambino, come invece Riza aveva previsto.

Comunque sia, nonostante la bella notizia, i dottori non riusciranno a giustificare il malore improvviso di Sühan, motivo per il quale le faranno delle nuove analisi del sangue per capire che cosa le sia effettivamente successo. Intanto, una donna incappucciata comincerà a muoversi nella villa di Tahsin (Tamer Levent) per nascondere il veleno utilizzato alle nozze nella borsa di Cahide. Un escamotage che darà quindi modo ai telespettatori di capire che la moglie di Korhan (Erkan Avcı) non è colpevole della scampata tragedia ai danni della cognata.

Brave and Beautiful, spoiler: Riza sta per lasciare la Turchia…

Ma in tutto ciò, Riza che fine avrà fatto? Certo di aver portato a termine la sua vendetta contro Cesur e Sühan, il pazzoide si preparerà a salpare su una nave per scappare il più lontano possibile dalla Turchia. Possiamo però anticiparvi che, nonostante i rischi, qualcosa farà cambiare idea a Riza e lo riporterà nei pressi di Korludağ!

Insomma, la cattiveria del cattivo numero uno della telenovela non sarà ancora arrivata all’epilogo definitivo e a farne le spese, purtroppo, sarà anche un personaggio amatissimo…