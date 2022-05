Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Cesur e Riza

Anche se verrà arrestato per l’omicidio della sorella Adalet (Nihan Büyükağaç) grazie ad un piano ideato da Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) con la complicità del procuratore Serhat (Serdar Özer), lo psicopatico Riza Soyözlü (Yiğit Özşener) continuerà a spargere terrore nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Non a caso organizzerà una trappola potenzialmente mortale per Cesur, vediamo insieme come farà…

Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata di venerdì 27 maggio 2022

Brave and Beautiful, news: Riza evade di prigione

Le anticipazioni segnalano che, dopo il suo arresto, Riza riuscirà ad evadere di prigione contando sull’aiuto dello scagnozzo Turan Fişekçi (Serhat Parıl). Dopo essersi appositamente ferito in volto all’interno della sua cella, il Soyözlü si farà portare in ospedale e, dopo aver chiesto di poter andare in bagno, si farà passare una pistola da Turan. Nel bel mezzo del tragitto per ritornare nel penitenziario, Riza dichiarerà così di avere nuovamente delle “urgenze” da espletare e, appena scenderà dalla macchina, non esiterà a sparare contro i due poliziotti incaricati di scortarlo (uccidendone uno sul posto, mentre l’altro verrà ricoverato in condizioni disperate).

Sempre contando sull’aiuto di Turan, Riza troverà un nascondiglio dove stare, mentre Serhat temerà che il fuggitivo per vendicarsi possa colpire sia Cesur e sia Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), tant’è che metterà due uomini nella tenuta per proteggerli. Ed effettivamente, proprio come il procuratore sospetterà, il pazzoide non esiterà a fare la sua prima mossa…

Brave and Beautiful, trame: Riza provoca Cesur

Eh sì: nel corso di una notte, Cesur riceverà una telefonata da Riza, il quale lo inviterà a seguire gli indizi che gli manderà dal giorno successivo per raggiungere un determinato posto ed avere finalmente un incontro chiarificatore con lui. La condizione da rispettare sarà però quella di non coinvolgere in alcun modo la polizia. Tuttavia Cesur, una volta che verrà scoperto da Sühan, deciderà di non seguire tale “clausola”, anche per non rischiare che il figlio che la donna aspetta subisca dei rischi.

Dopo essersi recato nella casa d’infanzia della madre di Sühan, proprio come Riza gli indicherà segnando alcune lettere su un quotidiano che riceverà, Cesur verrà indirizzato in un’altra tenuta, dove il nemico farà di tutto per ucciderlo. Ma in che modo?

Brace and Beautiful, spoiler: trappola mortale per Cesur!

Semplice: con uno spago, Riza legherà la maniglia di una porta ad una pistola, pronta a sparare appena la stessa si abbasserà. Fortunatamente, anche se cadrà nell’inganno, Cesur non rischierà la vita, dato che Serah l’avrà obbligato ad indossare il giubbotto anti-proiettile. Anche se l’arma sparerà, esattamente come previsto da Riza, Alemdaroğlu non si ferirà e potrà ritornare illeso tra le braccia di Sühan.

Questo non rappresenterà però la fine del pericolo per la coppietta, dato che Riza apprenderà che Cesur si è messo d’accordo con la polizia, disobbedendo all’accordo di non coinvolgerla per nessun motivo. Il pericoloso criminale sarà dunque più che mai risentito con Cesur e mediterà un’altra vendetta, che potrebbe consumarsi nel corso del matrimonio tra Sühan e Cesur, previsto per la domenica successiva…