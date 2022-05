Trame Brave and beautiful: anticipazioni su SÜHAN e CESUR

Nozze con “avvelenamento” nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Il giorno che Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) si prepareranno a diventare per la seconda volta marito e moglie, l’ennesima malefatta dello psicopatico Riza Soyözlü (Yiğit Özşener) manderà a monte il lieto evento. Vediamo dunque insieme in quale maniera si innescherà la pericolosa macchinazione…

Brave and Beautiful, news: Riza vuole vendicarsi di Cesur!

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Cesur e il procuratore Serhat (Serdar Özer) riusciranno a dimostrare che Riza ha ucciso la sorella Adalet (Nihan Büyükağaç). A quel punto, per l’uomo scatterà l’arresto, anche se riuscirà ad evadere in tempi brevi grazie all’aiuto dello scagnozzo Turan Fişekçi (Serhat Parıl). Da quell’istante il Soyözlü vorrà vendicarsi ad ogni costo di Alemdaroğlu e cercherà di coinvolgerlo in una trappola mortale, senza però arrivare al suo scopo.

Riza a quel punto si ritroverà senza alleati, perché il procuratore arresterà Turan con l’accusa di averlo aiutato ad evadere. L’uomo dovrà quindi ingegnarsi per cercare di colpire Cesur e penserà ad un terribile piano: fare in modo che Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) perda il bambino che aspetta il giorno delle nozze!

Brave and Beautiful, trame: Riza sequestra Bülent, Cahide e Hülya

Ma come farà a riuscire nel suo scopo, dato che la polizia lo starà cercando per via dell’evasione? Semplice: Riza procederà con il sequestro di Cahide (Sezin Akbaşoğulları), Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) e Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), ossia le uniche tre persone nel paesello con dei conti in sospeso con la “coppietta felice”.

Da un lato Riza svelerà a Cahide che Sühan è incinta e che la sua bambina potrebbe passare in secondo piano, qualora il figlio della cognata fosse un maschio; dall’altro il folle ricorderà a Bülent che è proprio per colpa di Cesur se ha dovuto rinunciare alla sua relazione con la Korludağ, mentre farà presente a Hülya che potrebbe fare del male al piccolo Muzzafer se decidesse di non aiutarlo.

Dopo queste considerazioni, nessuno dei tre sembrerà però accettare di prestarsi ad avvelenare Sühan per procurarle un aborto, anche se qualcosa andrà comunque storto…

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan si sente male all’altare e…

Eh sì: dopo un romantico percorso all’aperto che la condurrà all’altare, Sühan inizierà ad avvertire dei forti dolori alla pancia e verrà portata immediatamente in ospedale, dove fortunatamente non perderà il bambino (come invece Riza aveva previsto).

Nel giro di poco tempo, Cesur vorrà però ricostruire quanto successo prima alla sua amata e, grazie a Şirin Turhan (Irmak Örnek), scoprirà che lo smemorato Tahsin (Tamer Levent) ha cercato di convincere la figlia a non sposarsi perché qualcuno l’aveva messo al corrente della sua vera identità.

In preda alla collera, un nervosissimo Cesur andrà dunque dal suocero in cerca di un chiarimento, mentre qualcuno comincerà a considerare l’ipotesi che Sühan sia stata avvelenata nel tentativo di interrompere le nozze. Ed effettivamente le cose saranno andate proprio così, dato che la donna avrà bevuto un po’ d’acqua da una bottiglietta già aperta poco prima di andare verso l’altare.

Ma chi sarà stato? Uno dei tre sequestrati da Riza o qualcun altro? Quel che è certo è che Bülent, Cahide e Hülya erano tutti presenti allo “sfortunato” matrimonio…