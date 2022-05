Trame Brave and beautiful: anticipazioni su SÜHAN e TAHSIN

Nelle prossime settimane di programmazione di Brave and Beautiful, Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) temerà di stare per perdere per sempre suo padre Tahsin (Tamer Levent) a causa di una malattia incurabile. Tutto ciò però sarà il frutto di un grande inganno, che prima o poi sarà destinato a venire a galla. Vediamo insieme in che modo…

Brave and Beautiful, news: Sühan confessa a Cesur che Tahsin sta per morire

Già sapete che tutto partirà quando Sühan confesserà all’amato Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) che Tahsin sta per morire. Forte di questa convinzione, la ragazza farà dunque di tutto per evitare che lo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) possa mandare il padre in prigione, spedendo al procuratore Serhat (Serdar Özer) il video dal quale si evince che è stato lui ad uccidere lo “scagnozzo” Salih Turhan (Okday Korunan).

Di conseguenza, Suhan non farà altro che mentire a Cesur: la ragazza arriverà addirittura ad inscenare il suo sequestro con la complicità di Turan Fişekçi (Serhat Parıl). Ciò servirà per obbligare Cesur a rilasciare Riza, che aveva chiuso in una gabbia per spingerlo a confessare il suo coinvolgimento nella morte della madre Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran).

Questa spirale di menzogne troverà però un punto di arresto…

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan scopre che Tahsin ha inscenato la sua malattia

Eh sì: al termine di un consulto con il dottore di Tahsin, Sühan mostrerà l’intenzione di rivolgersi ad un altro specialista per capire se esista una cura per poter salvare il genitore. Sulla strada verso l’altro ambulatorio, la donna riceverà però una telefonata da Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), la quale le dirà che il padre ha cominciato a stare male.

Sühan rinuncerà a quel punto ad andare dal secondo medico, al quale però invierà una mail con le analisi del padre. Nel giro di qualche ora, Sühan riceverà risposta dal dottore, che la metterà al corrente del fatto che quelle analisi, in realtà, appartengono ad una donna!

Così Sühan capirà che Tahsin l’ha soltanto presa in giro con la connivenza del suo dottore. Tra la donna e il padre si verrà dunque a creare un forte attrito dato che la Korludağ, al termine di un litigio, dirà a Tahsin che ha perso una figlia che, nonostante tutto, l’ha sempre amato…

Brave and Beautiful, trame: Cesur dà una possibilità a Sühan

Tutto questo a quali risvolti porterà? Grazie alle sue indagini parallele, Cesur scoprirà sia che è stato Tahsin ad uccidere Salih e sia che Riza ha minacciato Sühan con il video dell’assassinio per spingerla a fare ciò che voleva lui.

A sorpresa, Cesur darà alla ragazza, una volta che l’avrà affrontata, la possibilità di scegliere che cosa fare, pur specificando che ogni giorno che tace impedisce alla migliore amica Şirin Turhan (Irmak Örnek) di fare chiarezza su ciò che è successo al padre Salih nei suoi ultimi istanti di vita. Quale sarà quindi la scelta di Sühan? Continuerà a proteggere Tahsin oppure no?