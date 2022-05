Anticipazioni Brave and beautiful: le nuove trame di CESUR e TAHSIN

Grosso colpo di scena nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful: nonostante l’odio provato verso di lui per come avrà coperto la colpevolezza di Adalet (Nihan Büyükağaç) nell’omicidio del padre Hasan (Ali Pinar), Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) farà un passo significativo verso Tahsin Korludağ (Tamer Levent) per amore di Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) e gli salverà la vita. Scopriamo insieme in quali circostanze…

Brave and Beautiful, news: Reyhan accoltella Tahsin

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nell’istante in cui la perfida Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) spiffererà a Reyhan Turhan (Işıl Dayıoğlu) che tutti quanti le stanno nascondendo che è stato proprio Tahsin ad uccidere il marito Salih (Okday Korunan). A quel punto, la madre di Şirin (Irmak Örnek) si farà sopraffare dalla collera e, invece di ragionare a mente fredda su tutta la situazione, affronterà Tahsin e, cogliendolo alla sprovvista, lo accoltellerà all’altezza dello stomaco, provocandogli indirettamente una ferita alla testa che l’uomo si procurerà quando cadrà a terra.

Tahsin verrà soccorso da Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) e trasportato d’urgenza in ospedale, mentre Reyhan si pentirà subito di ciò che ha fatto ed andrà da Şirin e dal genero Kemal (Fırat Altunmeşe) per chiedere loro aiuto.

I due coniugi coinvolgeranno immediatamente nella questione anche Cesur e Sühan e i due sceglieranno di tacere per ora il fatto che è stata Reyhan a ferire il Korludağ Senior, visto che – se lo facessero – accuserebbero l’uomo della morte di Salih. Una decisione, questa, che spingerà Reyhan a non recarsi dalla polizia a costituirsi, come invece stava pensando di fare…

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur dona il sangue a Tahsin!

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? Occhio alla clamorosa sorpresa: vi anticipiamo infatti che, in seguito ad una difficile operazione, Tahsin avrà bisogno di alcune trasfusioni di sangue, ma né Sühan e né Korhan saranno compatibili con il suo gruppo sanguigno, ossia lo zero negativo.

Dato che sarà presente al momento della conversazione coi medici, Cesur si farà quindi avanti e darà la sua disponibilità per la trasfusione, dato che il suo gruppo sarà compatibile con quello di cui ha bisogno il nemico: così facendo, di fatto gli salverà la vita.

Si tratta di un gesto all’insegna dell’altruismo che Alemdaroğlu farà nei confronti della sua amata, anche per dimostrarle che può fidarsi di lui in vista della nascita del loro bambino, dopo che avrà perso la testa e sarà stato sul punto di uccidere Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener). Ma ora la domanda è: una volta che si risveglierà in seguito all’intervento, Tahsin denuncerà Reyhan… oppure succederà qualcos’altro?