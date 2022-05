Buongiorno mamma 2, iniziate le riprese della seconda stagione della fiction

Fiction Buongiorno mamma seconda stagione, anticipazioni

Dopo il grande successo della prima stagione, sono iniziate ufficialmente questa settimana le riprese della seconda stagione di Buongiorno Mamma!, l’emozionante family dramedy prodotto da Lux Vide con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La serie tv, progettata su un arco narrativo di tre stagioni, è stata più volte paragonata a This Is Us, il family drama americano di successo mondiale.

La storia, ambientata tra passato e presente, vede al centro della scena una famiglia, i Borghi, formata dal capofamiglia Guido Borghi, dalla moglie Anna Della Rosa (interpretati appunto da Bova e Giannetta) e dai loro quattro figli: Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e il piccolo Michele (Marco Valerio Bartocci).

Buongiorno mamma 2, quando va in onda su Canale 5?

Nella prima stagione, giocando su due linee temporali tra presente e passato, la narrazione ha accompagnato i telespettatori nella storia personale dei protagonisti: si è partiti dal 1995, anno in cui Guido e Anna si sposano e mettono su famiglia, passando poi per l’anno 2013, quando a causa di tragico incidente Anna finisce in coma, fino ad arrivare al presente quando i Borghi fanno la conoscenza di Agata (Beatrice Arnera), una misteriosa infermiera che li porterà a confrontarsi con il proprio intricato passato.

Difficile parlare della trama della seconda stagione, essendo – almeno per adesso – completamente top secret. Quel che è certo è che anche nei nuovi episodi, oltre a Raoul Bova e Maria Giannetta, ritroveremo il cast della prima stagione, mentre alla regia non ci sarà più Giulio Manfredonia ma Alexis Sweet. La messa in onda di Buongiorno Mamma 2 è prevista su Canale 5 nei primi mesi del nuovo anno.