Che Dio ci aiuti 7: riprese in partenza, anticipazioni e novità della settima stagione

Che Dio ci aiuti 7: dal 23 maggio partono le riprese

Le riprese della settima stagione di Che Dio ci aiuti stanno per iniziare. La popolare serie tv prodotta da Rai Fiction e Lux Vide batterà lunedì 23 maggio il primo ciak di quella che si preannuncia una stagione ricca di cambiamenti, colpi di scena, new entry e tante uscite dal cast. Per quel che se ne sa al momento, il set dovrebbe restare aperto praticamente sino a fine 2022.

Tra le novità più importanti c’è un certo “ridimensionamento” di suor Angela, la protagonista interpretata da Elena Sofia Ricci. L’attrice toscana ha chiesto e ottenuto un minor numero di scene rispetto al solito. Stesso discorso vale per suor Costanza, la simpatica religiosa interpretata da Valeria Fabrizi (anche il suo personaggio, dunque, ci sarà ad intermittenza).

Che Dio ci aiuti 7: novità nel cast

Fuori dal cast, invece, Diana Del Bufalo (Monica), Gianmarco Saurino (Nino), Erasmo Genzini (Erasmo) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre al Convento degli Angeli di Assisi arriverà una nuova superiora che avrà il volto di un’attrice pare non popolarissima (il cui nome, peraltro, ancora non è stato rivelato). Per quanto riguarda Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), nei nuovi episodi avrà invece un’importanza ben maggiore.

Se nella scorsa stagione abbiamo visto Azzurra molto vicina a prendere i voti, nei nuovi episodi la sua storyline sarà centrale e strettamente legata a quella di Emiliano, il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon (l’attore padovano, già presente in Che Dio ci aiuti 6, avrà molto più spazio nella prossima stagione della fiction).

Per quanto riguarda la nuova trama, è ancora troppo presto per conoscerne i dettagli, ma quel che è certo è che anche nelle nuove puntate non mancherà il collaudato mix di leggerezza e humor che da sempre appartiene a Che Dio ci aiuti. La messa in onda della settima annata è prevista su Rai 1 nella prossima primavera.