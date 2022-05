Don Matteo 13 finale: Anna sceglierà Marco, Sergio o Valente? “Non è facilissimo azzeccarlo”

Don Matteo 13, anticipazioni puntata finale: la scelta di Anna

Colpo di scena annunciato (i promo lo avevano già svelato…) per Don Matteo 13, che nella penultima puntata ha visto rientrare in scena negli ultimi minuti il personaggio di Sergio La Cava, interpretato da Dario Aita (da poco visto anche nella fiction Noi).

Aita nella nona puntata ha fatto solo una breve comparsata ma ora sarà tra i protagonisti dell’ultimo attesissimo episodio in onda giovedì 26 maggio, il cui finale non è assolutamente semplice da decifrare. Le stesse trame ufficiali, ovviamente, si mantengono assolutamente sul vago per non rovinare la sorpresa:

Il ritorno di Sergio ha scompigliato nuovamente le carte e ora più che mai Anna si ritrova divisa tra un futuro con lui e Ines e un futuro lontano da tutti, insieme a Valente. E Marco? Il PM sembra finalmente felice insieme a Valentina. Ma lo è veramente?

Anticipazioni Don Matteo 13: Maurizio Lastrico (Marco) parla del finale

Anche Maurizio Lastrico (che interpreta il personaggio di Marco), attraverso i suoi social, ha contribuito ad aumentare i dubbi dei fan sottolineando la difficoltà oggettiva a indovinare il finale: “Non credo sia facilissimo azzeccarlo…“.

Insomma, non c’è modo di sapere qualcosa prima del tempo e probabilmente è giusto così. Quel che invece è ormai chiaro è che, dovendo sostituire Terence Hill come protagonista della serie, la scelta caduta su Raoul Bova si è dimostrata estremamente azzeccata: anche il penultimo episodio ha ottenuto degli ascolti davvero lusinghieri (5.572.000 telespettatori, con il 30.2% di share).

Dunque non resta che da assistere alla decima ed ultima puntata di Don Matteo 13, grazie alla quale capiremo finalmente qual è la scelta di Anna: Sergio, il colonnello Valente (interpretato da Thomas Santu) o Marco? Inutile dire che gli aficionados propendono per quest’ultimo… ma saranno accontentati?