Fiction Don Matteo 13, trama della nona puntata (Il coraggio di credere)

Ecco anticipazioni e trame della nona e penultima puntata della fiction Don Matteo 13, in onda martedì 24 maggio in prima serata su Rai 1. Il nono episodio si intitola Il coraggio di credere.

Per via di un’emergenza, la piccola Ines deve vivere per alcuni giorni a casa di Anna. Quest’ultima si porrà così una domanda sulla sua eventuale capacità di essere in futuro una buona madre…

Ines viene coinvolta da Marco e dal maresciallo Cecchini in una sorta di “missione segreta” (alle spalle di Anna) che vede lo stesso Cecchini in qualità di allenatore di una squadra di calcetto per bambini.

Greta sta sempre peggio e Federico vuole urgentemente fare qualcosa… ma cosa può fare lui contro una così grave malattia?

(La decima ed ultima puntata di Don Matteo 13 andrà in onda giovedì 26 maggio)