Canale 5, Italia 1 e Rete 4, estate 2022: fiction e serie tv da maggio a settembre

Fiction e serie tv – estate 2022 su Canale 5, Italia 1 e Rete 4

Così come la Rai (QUI il post), anche Mediaset ha definito il palinsesto estivo che terrà compagnia al pubblico dal mese in corso fino a settembre, in attesa della prossima stagione tv. Ecco dunque tutte le nuove serie tv che vedremo sulle tre reti principali della tv commerciale: Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Partiamo dalla prima serata della rete ammiraglia diretta di Giancarlo Scheri. Da mercoledì 18 maggio debutta Giustizia Per Tutti, con Raoul Bova (già protagonista di Don Matteo 13). Si tratta di un adrenalinico legal drama nel quale l’attore interpreta Roberto Beltrami, un uomo accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie.

Da venerdì 20 maggio e fino al 1° luglio, arriva invece la quarta stagione di New Amsterdam, l’emozionante medical drama americano con protagonista Ryan Eggold nei panni del dottor Max Goodwin, direttore di uno dei più antichi ospedali pubblici d’America.

Estate 2022: le serie tv delle reti Mediaset

Da mercoledì 8 giugno debutta L’Ora – inchiostro contro piombo, una nuova fiction che vede protagonista l’attore Claudio Santamaria nei panni di un giornalista che combatte la mafia sullo sfondo di una Palermo di fine anni Cinquanta.

Da venerdì 8 luglio, per la gioia dei fan, arriva la terza e ultima stagione della serie spagnola Grand Hotel – Intrighi e passioni, mentre da mercoledì 13 luglio andrà in onda una bella novità: la serie brasiliana Passaporto per la libertà (fino al 3 agosto).

Nel pomeriggio, dopo il consueto appuntamento con Beautiful e Una Vita, lo slot di Uomini e Donne sarà occupato da una nuova soap spagnola intitolata Un Altro Domani (Dos Vidas), seguita da film e tv movie d’amore.

Anche le due reti cadette Mediaset, Italia 1 e Rete 4, per o prossimi mesi hanno in serbo alcune novità molto interessanti. Per il prime time del sabato, a partire da giugno, sul canale diretto da Laura Casarotto arriva Superman & Lois: la serie si concentra sulla storia d’amore tra Clark Kent e Lois Lane, interpretati rispettivamente da Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch. Clark e Lois sono impegnati in quella che è forse la loro più grande sfida: essere genitori che lavorano nella società di oggi.

Il lunedì sarà all’insegna delle eroiche vicende dei protagonisti di Chicago Fire (nona stagione), seguite dalle nuove storie della sesta stagione di Chicaco Med (prevista per agosto). Il mercoledì spazio all’ottava stagione di Chicago P.D., mentre da luglio nella serata del giovedì arrivano la seconda e terza stagione di F.B.I. Most Wanted, il poliziesco con l’attore australiano Julian McMahon.

A luglio, su Rete 4, il martedì ci sarà la prima tv del mistery thriller Harry Wild con Jane Seymour (l’ex Signora del West) nei panni di un’insegnante in pensione, Harriette Wild, la quale, dopo essere stata vittima di una rapina, non riesce a non interferire nei casi dei crimini che vengono assegnati al figlio poliziotto Charlie.