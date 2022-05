Rai 1 e Rai 2, estate 2022: fiction e serie tv da fine maggio a settembre

Fiction e serie tv – estate 2022 su Rai 1 e Rai 2

Con l’avvicinarsi dell’estate 2022, sono stati pubblicati di recente i palinsesti contenenti anche le fiction che terranno compagnia i telespettatori della Rai da maggio a settembre. Andiamo a scoprirle insieme (mentre QUI potrete leggere le serie previste sulle reti Mediaset).

Partiamo dalla prima serata di Rai 1, che apre le danze affidandosi a uno dei suoi titoli più forti: Mina Settembre. La fortunata fiction con Serena Rossi, in attesa della nuova stagione prevista per l’autunno, tornerà in onda in replica da domenica 29 maggio. A seguire, da domenica 17 luglio, torna una delle serie in costume più amate degli ultimi anni: La dama velata, con Miriam Leone e Lino Guanciale, protagonisti di una storia ambientata all’inizio del Novecento che unisce melò, mystery e racconto giallo.

Da giovedì 18 agosto, in attesa della nuova stagione, Rai 1 ripropone Le indagini di Lolita Lobosco, il giallo comedy tratto dai romanzi di Gabriella Genisi che vede come protagonista l’attrice Luisa Ranieri. Si parla di agosto anche per il ritorno in video di Casa e bottega, una miniserie molto gradevole del 2013 che vede protagonista il duo Renato Pozzetto e Nino Frassica.

Rai 1 e Rai 2, estate 2022: repliche e (qualche) novità nel settore fiction

Tra le novità più attese c’è sicuramente Quiz, la miniserie britannica in tre puntate in onda da lunedì 5 settembre. La fiction parla di una celebre truffa del montepremi di un milione di sterline ai danni del programma “Chi vuol essere milionario?”, che avvenne in Inghilterra nel 2001. Sempre a settembre, a distanza di un anno dalla prima stagione, torna Morgane – Detective Geniale con nuove avventure.

Per quanto riguarda il daytime dell’ammiraglia Rai, si segnala l’arrivo alle 14.00 di Don Matteo 12, seguito (da lunedì 30 maggio) dalla novità Sei Sorelle, la soap iberica che vede nel cast l’attore spagnolo Alex Gadea, conosciuto dal pubblico italiano per il ruolo di Tristan Castro Ulloa nella soap opera Il Segreto.

Per quanto riguarda Rai 2, da domenica 19 giugno la rete trasmetterà la quarta stagione della serie americana 991, seguita dal suo spin off 991 Lone Star (2° stagione). Da mercoledì 22 giugno spazio all’undicesima stagione della serie franco-britannica Delitti in Paradiso, seguita (alle 22.30) dalla novità Professore t (UK). Infine, nelle domeniche di luglio, il secondo canale di Stato si affiderà alla tredicesima stagione di NCIS Los Angeles.