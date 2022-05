Giustizia per tutti, cast: personaggi e interpreti della nuova fiction di Canale 5

Serie tv Giustizia per tutti: tutti i personaggi e gli attori che li interpretano

In contemporanea con Don Matteo 13, Raoul Bova è pronto a conquistare anche il pubblico di Canale 5 con Giustizia per tutti, una nuova appassionante serie in tre puntate in onda da mercoledì 18 maggio. Si tratta di un dramma ricco di colpi di scena e suspence che vede l’attore nei panni di un uomo accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie. I principali ruoli della storia (oltre a Roberto Beltrami, impersonato da Bova) saranno quelli interpretati da Rocío Muñoz Morales, Anna Favella e Francesca Tevere. Ma conosciamo nel dettaglio tutti i personaggi.

Roberto Beltrami (Raoul Bova) un tempo era un uomo realizzato e felice. Con il suo lavoro di fotoreporter indipendente, che lo ha portato sugli scenari più interessanti del mondo, aveva scelto di puntare il suo sguardo dove era più difficile osservare, per trovare un’altra verità rispetto a quella che tutti immaginano o conoscono. Roberto, che ha un dono molto speciale che gli permette di vedere, studiare, osservare attentamente ogni piccolo dettaglio, era felicemente sposato con Beatrice, un brillante avvocato del prestigioso studio Bonetto, da cui ha avuto una figlia di nome Giulia.

Quella che poteva essere definita una vita perfetta viene distrutta la notte in cui Beatrice viene uccisa brutalmente nella loro casa e Roberto accusato e condannato a trent’anni di carcere. Malgrado il dolore, l’uomo non si dà per vinto e in prigione inizia a studiare giurisprudenza. Vuole ottenere l’abilitazione professionale di avvocato: il suo obiettivo è dimostrare la sua innocenza. Dopo dieci lunghi anni, grazie a un dettaglio relativo a quella drammatica notte, Roberto riesce a far riaprire il suo caso. Uscito di prigione, ha in mente un solo obiettivo: trovare l’assassino di sua moglie e recuperare il rapporto con sua figlia per ricominciare una nuova vita.

Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales) è un’avvocatessa di grido dal carattere determinato e coraggioso. Cresciuta in Spagna, con sua madre si è trasferita in Italia quando suo padre Carlo (che lei considera il suo mentore) le ha ceduto la gestione dello studio legale, uno dei più prestigiosi di Torino. L’arrivo in squadra di Roberto cambierà la sua visione della vita. Malgrado le differenze caratteriali, tra lei e Roberto si svilupperà una certa complicità – sia nel campo lavorativo che in quello privato – che aiuteranno la donna ad acquisire una nuova consapevolezza di se stessa e ad aprire il suo cuore. Scopriremo anche che non è la sola ad avere avuto l’intenzione di assumere Roberto e che, nello stesso tempo, è all’oscuro di qualcosa di estremamente rischioso che potrebbe coinvolgere il suo nuovo collaboratore.

L’ispettrice di polizia Daniela Donati (Anna Favella) è la sorella gemella di Beatrice, la defunta moglie di Roberto. Negli ultimi dieci anni si è presa cura di Giulia, crescendola come se fosse sua figlia. La donna è molto protettiva con sua nipote e ha deciso di tenerla distante da suo padre che lei, come tutti gli altri, ha sempre creduto fosse l’assassino di sua sorella. Quando Roberto riesce a dimostrare la sua innocenza, Daniela sente di dover recuperare con lui, aiutandolo a riconquistare il rapporto con Giulia.

Quando suo padre viene accusato e condannato per la morte di sua madre, Giulia (Francesca Vetere) era solo una bambina. Cresciuta con la zia Daniela, sorella gemella di sua madre, la ragazza è diventata una giovane donna grintosa e determinata. Quando il padre esce dal carcere e le chiede di parlare, la ragazza prova emozioni contrastanti. All’improvviso, tutte le sue fragilità di bambina tornano a galla e si rende conto che tornare indietro per riscrivere il passato non è affatto una sfida facile.

Fabio (Elia Moutamid) è un uomo divertente e simpatico ma soprattutto è il migliore amico di Roberto. L’uomo non ha mai creduto nella sua colpevolezza. Nonostante sia innamoratissimo della moglie Lucia, l’idea di diventare padre lo spaventa moltissimo.

Lucia (Silvia Lorenzo) è la dolce e gentile moglie di Fabio. Il suo più grande desiderio è avere un figlio, ma Fabio sembra non essere ancora pronto. Ha sposato suo marito quando Roberto era in carcere, per questo non l’ha mai conosciuto. Quando si conoscono, tra loro si instaura subito un ottimo rapporto, fatto di stima e complicità.

Sebastiano (Jacopo Crovella) è un giovane praticante dello studio Bonetto. Dal carattere determinato e impaziente, per reperire informazioni necessarie alla risoluzione dei casi non si fa problemi a seguire procedure poco ortodosse. Inizialmente scettico sull’approccio di Roberto, scoprirà in lui un amico e un mentore, capace di insegnargli la lezione più preziosa: la verità non è sempre quella che vedono tutti.

Chiara (Giulia Battistini) è la giovane e solare collaboratrice di Victoria. Quando conosce Roberto, si mostra subito solidale con lui; la donna è affascinata dall’impresa che l’uomo ha compiuto riuscendo a scagionarsi da solo dalle accuse di omicidio.

Carlo Bonetto (Beppe Roso) ha lasciato la gestione del suo prestigioso studio legale alla figlia Victoria. L’uomo è molto legato a sua figlia e farebbe di tutto per evitarle dispiaceri. Dal carattere integerrimo, quando conosce Roberto non riesce a fidarsi e per questo è deciso a tenerlo d’occhio.