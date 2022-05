Giustizia per tutti: cast, trama e anticipazioni della fiction di Canale 5 con Raoul Bova

Giustizia per tutti, nuova serie tv su Canale 5: quando inizia, quante puntate

Raoul Bova è il protagonista indiscusso di questa primavera. Mentre si gode il grande successo su Rai 1 di Don Matteo 13, da mercoledì 18 maggio l’attore è pronto a conquistare anche la prima serata di Canale 5 con Giustizia per tutti, una nuova avvincente fiction in tre puntate (QUI la trama del primo episodio) in cui interpreta un uomo appena uscito di prigione in cerca della verità sull’omicidio di sua moglie.

“Finalmente sono tornato un uomo libero. Un’accusa infamante quanto falsa: avere ucciso mia moglie Beatrice. Ora posso prendere in mano la mia vita ma prima devo trovare il vero assassino di mia moglie“. Si presenta con queste parole il protagonista Roberto Beltrami, un broker finanziario condannato a trent’anni di carcere con l’accusa di aver ucciso la moglie. Nonostante tutto, l’uomo non perde la speranza di dimostrare la sua innocenza: negli anni della sua ingiusta reclusione, studia legge e – dopo dieci lunghissimi anni – riesce a far riaprire il suo caso grazie a un dettaglio, qualcosa che nessuno prima di lui aveva notato e che gli restituirà finalmente la tanto agognata libertà.

Fiction Giustizia per tutti: la trama

Ricominciare da zero per Roberto non sarà affatto facile, ma in suo aiuto arriva Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales), figlia del titolare dello studio legale dove lavorava la sua defunta moglie. La donna gli chiede di collaborare con il suo studio per difendere coloro che, proprio come lui, sono stati vittime di malagiustizia. Inizia così il nuovo percorso di vita di Roberto, che non solo gli permetterà di far luce sulla misteriosa morte di sua moglie ma anche di provare a recuperare il rapporto con sua figlia Giulia.

Nel cast della serie (girata a Torino e dintorni e diretta da Maurizio Zaccaro), oltre a Raoul Bova troviamo anche Rocio Munoz Morales, Anna Favella, Francesca Vetere, Elia Moutamid, Silvia Lorenzo e Jacopo Crovella. Nella sceneggiatura invece, oltre a Zaccaro, figurano Andrea Nobile, Salvatore De Mola, Marcello Olivieri e Nicholas Di Valerio.

La fiction racconta le conseguenze che provoca un errore giudiziario nella vita di un uomo. Una storia di grande coraggio e forza, nella quale il protagonista dovrà lottare duramente per dimostrare che la verità non è sempre quella che vedono tutti! Si tratta di una vicenda emblematica, che aiuta a capire meglio l’essenza degli errori giudiziari e i danni permanenti che possono provocare sugli innocenti.

Appuntamento dunque a mercoledì in prima serata su Canale 5, oppure in streaming su Mediaset Play.