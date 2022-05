L’isola dei famosi, cosa succederà nella puntata di lunedì 30 maggio 2022

Stasera, lunedì 30 maggio, nuovo appuntamento con Ilary Blasi e con tutto il cast de L’isola dei famosi su Canale 5. Ecco le anticipazioni ufficiali.

Leggi anche: L’isola dei famosi, anticipazioni puntata di venerdì 27 maggio 2022

In prima serata su Canale 5, ventunesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Nel corso della serata uno fra Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Nick Luciani e Marialaura De Vitis dovrà lascerà la Palapa. Ma non sarà il solo: un’altra eliminazione si abbatterà sui concorrenti ancora in gioco e il pubblico da casa potrà mandare a Playa Sgamadissima un altro naufrago attraverso un televoto flash.

E proprio a Playa Sgamadissima i due eliminati si scontreranno con Roger Balduino e due tra loro dovranno tornare definitivamente in Italia. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

I naufraghi si sfideranno in una prova di coppia di baci in apnea. In palio un premio ambitissimo: il bagno in vasca con acqua dolce e sapone.

Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.