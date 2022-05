Noi siamo tutto, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “Noi siamo tutto”, l’11 maggio in prima serata su Rai 1

E se non potessi toccare nulla nel mondo esterno? Non respirare mai l’aria fresca, non sentire il sole scaldarti il ​​viso… o baciare il ragazzo della porta accanto? Noi siamo tutto (Everything, everything) è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo best-seller di Nicola Yoon che Rai 1 trasmette questa sera in prima visione. La storia racconta l’impossibile storia d’amore di Maddy, una ragazza affetta da una malattia rara, e Olly, il suo nuovo vicino.

Anche se Madeline “Maddy” Whittier ha solo 18 anni non è un’adolescente come tutte le altre. A causa di una malattia di immunodeficienza combinata (SCID) che non le permette di esporsi al mondo esterno, ha vissuto tutta la vita rinchiusa tra le pareti della sua casa, dove vive con sua madre. Maddy non ha potuto vivere le esperienze comuni che si fanno alla sua età e si è dovuta sempre accontentare di fantasticare sul mondo esterno guardando fuori dalla finestra.

Noi siamo tutto: la trama del film

Un giorno, proprio dalla quella finestra dove ha passato gran parte della sua esistenza, per la prima volta vede Olly, il nuovo vicino. I loro sguardi si incrociano e per entrambi scatta il colpo di fulmine. Purtroppo Maddy non può vivere la gioia e la bellezza della sua prima storia d’amore. Guardandosi attraverso la finestra e comunicando attraverso messaggi, i due giovani creano però un legame profondo che li porterà a rischiare tutto per stare insieme… anche se questo dovesse significare perdere tutto!

Diretta da Stella Meghie e sceneggiata da J. Mills Goodloe (Adaline – L’eterna giovinezza), la pellicola affronta un tema delicato come il binomio amore-malattia e lo fa con una delicatezza e una capacità di narrazione equilibrata supportata dall’ottima performance dei due giovani protagonisti (interpretati da Amandla Stenberg e Nick Robinson). Fanno parte del cast anche Anika Noni Rose (la madre di Maddy) e Ana de la Reguera (Carla, l’amica di Maddy).

Una storia che parla d’amore, ma anche delle notevoli difficoltà che si celano dietro la malattia. È per questi motivi che Noi siamo tutto vi farà commuovere moltissimo.