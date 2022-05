Rinascere: cast e trama del film di Rai 1 su Manuel Bortuzzo (con Giancarlo Commare)

Rinascere: anticipazioni sul tv movie di domenica 8 maggio su Rai 1

Stasera (domenica 8 maggio 2022), in prima serata su Rai 1 va in onda Rinascere, il tv movie liberamente tratto dal libro (Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere) scritto dal giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, vittima nel febbraio 2019 di una sparatoria che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Di seguito la trama de film diretto da Umberto Marino e co-prodotto da Rai Fiction e Moviheart.

È il 2 febbraio 2019: Manuel (promessa del nuoto italiano che sogna le Olimpiadi) si trova nella periferia di Roma insieme a Martina, la sua fidanzatina, quando, a causa di uno scambio di persona, rimane vittima inconsapevole di un regolamento di conti fra delinquenti. Uno sbaglio che si trasforma in dramma, con due colpi di pistola che stravolgono completamente la vita del giovane campione: Manuel perde l’uso delle gambe e finisce su una sedia a rotelle.

La trama di RINASCERE, il film tv ispirato alla vicenda di Manuel Bortuzzo

Il sogno olimpionico sembra svanito per sempre ma, nella tragedia, l’atleta può ritenersi fortunato: se il proiettile lo avesse colpito appena qualche millimetro più in basso, in ospedale non ci sarebbe nemmeno arrivato. Manuel è scampato alla morte ma adesso ha bisogno di ritrovarsi: decide di chiudere la storia con Martina e pensare a cosa fare della sua vita. Nella clinica riabilitativa fa la conoscenza di Alfonso, un ragazzo simpatico e solare che diventa fondamentale per lui.

Inoltre, attraverso i social, Manuel conosce Davide, un medico che ha vissuto la medesima esperienza eppure è in piedi, sulle sue gambe. Davide lo sprona a non mollare e, attraverso una risonanza magnetica, fa una scoperta molto importante: un piccolo filamento midollare non è stato compromesso.

Dopo tanto dolore e sconforto, uno spiraglio di luce illumina nuovamente la vita di Manuel che, con il fondamentale supporto di papà Franco e dei suoi due nuovi amici, decide di lottare per continuare a vivere e inizia un lungo percorso di rinascita, necessario per poter inseguire ancora i propri sogni e puntare alle ambite Paralimpiadi.

A prestare il volto al giovane campione di nuoto c’è l’attore Giancarlo Commare (noto per i ruoli di Rocco Amato ne Il paradiso delle signore e di Edoardo Incanti in Skam Italia), mentre Alessio Boni interpreta il padre Franco. Completano il cast: Gea Dall’Orto (la fidanzata Martina), Salvatore Nicolella (Alfonso, il migliore amico di Manuel) e Davide Coco (suo amico e mentore).

Vi ricordiamo infine che Manuel Bortuzzo si è fatto conoscere dal grande pubblico anche con la sua recente partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, il popolare reality show di Canale 5.