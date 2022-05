Trame Sei sorelle: anticipazioni su Carlitos ed Elisa

Nel corso di Sei Sorelle, i telespettatori avranno modo di conoscere anche Elisa Silva (Carla Díaz), la figlia minore di don Fernando (Emilio Gutiérrez Caba). Quando quest’ultimo morirà improvvisamente, la ragazzina darà tantissimo filo da torcere alle altre cinque sorelle, visto che sarà piuttosto ribelle. Tuttavia, nonostante il carattere che mostrerà, la Silva potrà contare anche su un corteggiatore, il coetaneo Carlitos Teran (Jorge Clemente).

Sei Sorelle, news: chi sono Elisa e Carlitos

Se avete letto i nostro post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete che Elisa verrà praticamente obbligata dalle parenti a nascondere a tutti quanti che il loro papà è morto. Nei primi episodi, la Silva avrà quindi estrema difficoltà a rapportarsi con Sofia Alvarez (Julia Molins) e Carlitos, i suoi due migliori amici, poiché temerà di fare qualche passo falso.

In ogni caso, le vicende di Elisa prenderanno una vera e propria svolta quando conoscerà l’incallito donnaiolo Salvador Montaner (Álex Adróver), l’uomo che le sorelle Adela (Celia Freijeiro) e Diana (Marta Larralde) assumeranno come direttore della fabbrica. Anche se sarà al corrente della grossa differenza d’età con lui, l’adolescente si convincerà di poterlo conquistare, ma tutto peggiorerà inesorabilmente quando noterà che Salvador è in realtà interessato a Diana!

Sei Sorelle, trame: Elisa si prende gioco di Carlitos!

Eh sì: oltre a tentare di sabotare qualsiasi tipo di avvicinamento tra il Montaner e la consanguinea, Elisa studierà ogni possibile mossa per attirare le attenzioni di Salvador ed arriverà anche a coinvolgere Carlitos in un suo folle piano. In pratica, la Silva chiederà all’amico di fare una passeggiata per poi baciarla quando saranno nei pressi della fabbrica.

Visto che sarà segretamente innamorato di lei, Carlitos si presterà a questa strana uscita, ma se ne pentirà quando Elisa farà sì che Salvador pensi che la stava importunando!

Anche se ovviamente andrà in soccorso della fanciulla indifesa (dando uno spintone al povero Carlitos per allontanarlo), Salvador non farà fatica a riunire i tasselli del puzzle e comprenderà che la Silva ha inscenato tutto quanto per attirare la sua attenzione poiché si è invaghita di lui. Divertito, racconterà dunque l’aneddoto a Diana che, in accordo con le sorelle, metterà Elisa in castigo!

Sei Sorelle, spoiler: Carlitos chiede a Salvador di aiutarlo a conquistare Elisa!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Appena capirà che Elisa l’ha soltanto preso in giro, Carlitos si presenterà da Salvador e gli chiederà di aiutarlo a trasformarsi in un latin lover!

Sta di fatto che Montaner capirà subito che il vero obiettivo di Carlitos è Elisa e non mancherà di dirglielo; a quel punto il ragazzo ammetterà tutto quanto, rammaricandosi del fatto che per l’amica lui sia completamente trasparente.

Comunque sia, a dispetto di ogni pronostico e di tutti i rifiuti di Elisa, Carlitos sarà incurante del fatto che un’altra ragazza, al contrario, è davvero interessata a lui: Sofia. E così si creeranno i presupposti per la nascita del triangolo giovanile della soap. Chi la spunterà?