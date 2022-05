Trame Sei sorelle: anticipazioni su Celia e Petra

Tra i personaggi principali di Sei Sorelle ci sarà anche la giovane Celia (Candela Serrat), una delle sei figlie di don Fernando Silva (Emilio Gutiérrez Caba). Appena si troverà a dover nascondere la morte improvvisa del padre (così come le altre cinque consanguinee), la ragazza graviterà attorno alla fabbrica tessile della sua famiglia e farà la conoscenza di Petra Fuentes (Carlota Olcina), un’operaia con cui instaurerà fin da subito un ottimo rapporto…

Sei Sorelle, news: chi è Celia Silva

Fin dal primo episodio, Celia verrà presentata al pubblico come la più “studiosa” delle sorelle Silva. Il suo sogno più grande è infatti quello di lasciare la Spagna per trasferirsi in Francia e studiare alla Sorbona di Parigi: un desiderio a cui però dovrà inevitabilmente rinunciare quando scoprirà, in seguito alla morte del padre, che i conti familiari sono ormai ad un passo dalla bancarotta.

A quel punto, Celia cercherà di essere supporto ad Adela (Celia Freijeiro), Francisca (María Castro), Blanca (Mariona Tena) ed Elisa (Carla Diaz), tant’è che passerà molto tempo alla fabbrica, dove avrà modo di chiacchierare più volte con Petra, figlia del responsabile degli operai Benjamín (Joaquín Climent) e fidanzata di Miguel (Alejandro Cano).

Sei Sorelle, spoiler: Celia e Petra, un’amicizia immediata!

Tra le due donne si creerà infatti un’amicizia immediata: Celia cercherà di apprendere da Petra quali sono i segreti del mestiere degli operai, poiché fermamente convinta del fatto che le donne, per realizzarsi, non debbano dipendere solo ed esclusivamente dai loro mariti; la Fuentes invece resterà ammaliata dalla buona dialettica di Celia ed accetterà che la “signorina” le insegni a leggere a scrivere, nonostante il parere contrario di Miguel (che, dal canto suo, riterrà inutile che si impegni in una faccenda che, a suo dire, le farà soltanto perdere tempo).

Tuttavia, Petra non si lascerà scoraggiare dalla critiche del fidanzato e approfitterà di ogni momento di pausa per dialogare con Celia: un interesse derivato dal fatto che la Silva conosce altre quattro lingue oltre lo spagnolo. Insomma, tra Petra e Celia non esisterà alcuna “differenza sociale”, cosa invece richiesto dalla Madrid del 1300.

Sei Sorelle, trame: Petra non sa se aderire allo sciopero

Come in ogni buona amicizia che si rispetti, non tarderanno però ad arrivare anche alcuni contrasti: nel momento in cui lo spietato zio Ricardo (Juan Ribó) utilizzerà Jesus per convincere i dipendenti della fabbrica a scioperare, Petra si lascerà convincere da Miguel ad aderire alla protesta. Un gesto che ovviamente Celia comprenderà, dato che non se la sentirà di condannare i dipendenti che si staranno ribellando per un loro giusto diritto.

In ogni caso, col trascorrere delle ore, Petra stupirà nuovamente Celia, visto che ritornerà al lavoro appena scoprirà che le Silva si sono unite ai lavoratori che non hanno aderito allo sciopero per portare a termine un’importante commissione e, di conseguenza, saldare il debito con tutti i sottoposti…