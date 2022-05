Trame Sei sorelle: anticipazioni su RICARDO

Come ogni soap che si rispetti, anche Sei Sorelle avrà il suo cattivo per antonomasia. Parliamo di Ricardo (Juan Ribó), lo spietato zio delle Silva, le protagoniste della storia. L’uomo vorrà infatti fare il possibile per avere dal fratello Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) il controllo del 50% della fabbrica tessile che gestisce ma, visto che non riuscirà subito nel suo intento, dovrà utilizzare Jesus, un operaio della stessa.

Sei Sorelle, news: Ricardo e la morte “segreta” di Fernando

La narrazione della storia partirà nel momento in cui, capeggiate dalle maggiori Adela (Celia Freijeiro) e Diana (Marta Larralde), le sei sorelle Silva decideranno di nascondere a tutti quanti, con la complicità del medico Cristobal Loygorri (Alex Gadea), che il loro padre è passato improvvisamente a miglior vita.

Si tratta di una mossa che le ragazze porteranno avanti in primis per evitare che l’azienda passi proprio nella mani di Ricardo, dato che loro – in quanto donne – non avrebbero nessun diritto per poterla gestire, nella Madrid del 1913.

Una volta avviato il piano, visto che i clienti uomini si rifiuteranno di stringere affari con loro, le parenti assumeranno come direttore lo “sfacciato” Salvador Montaner (Álex Adróver) ma, nel giro di qualche giorno, andranno incontro all’ennesimo problema: scopriranno infatti che il padre Fernando era indebitato fino al collo, motivo per cui non pagava i suoi operai da ormai quattro settimane.

Sei Sorelle, trame: le Siva ottengono un po’ di tempo dagli operai

Tutto questo a quali risvolti porterà? Grazie alla loro buona dialettica e all’aiuto di Salvador, Diana e Adela riusciranno a convincere i lavoratori del fatto che, entro pochi giorni, potranno dare loro tutti i soldi dovuti. Per arrivare a ciò, le Silva arriveranno a vendere diversi oggetti di valore della loro casa (tranne un costosissimo ritratto della madre defunta), ma non riusciranno comunque a ricavare tutto il denaro necessario.

L’ultima speranza verrà riposta in un anticipo pecuniario da chiedere ad un imprenditore per portare a termine una commissione, ma anche in quel caso tutto sfumerà a causa della “fretta” di Diana, la quale non farà altro che innervosire l’uomo.

Fatto sta che le nostre sei sorelle non riusciranno a pagare gli operai entro il termine prestabilito e così Jesus, come già aveva loro annunciato, convincerà la metà dei manovali a scioperare fino a che non verranno giustamente ricompensati.

Sei Sorelle, spoiler: Jesus è manovrato da Ricardo!

In questa situazione, decisamente complicata, i telespettatori verranno messi al corrente di una verità: emergerà infatti che Ricardo in cambio di denaro sta manovrando Jesus, affinché crei disordine nella gestione della fabbrica tessile. Un particolare di cui, almeno per ora, le Silva saranno all’oscuro, anche se l’operaia Petra (Carlota Olcina) comincerà ad avere dei dubbi sull’atteggiamento assunto dal collega.

Tuttavia, dato che avranno bisogno di terminare un lavoro per ricevere i soldi e poter così pagare i sottoposti, le Silva studieranno un modo “sui generis” per far fronte all’emergenza e si sostituiranno agli operai scioperanti, cominciando a… lavorare al posto loro! Ma questa idea sarà davvero la più efficace?