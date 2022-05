Trame Sei sorelle: anticipazioni su Cristobal e Rodolfo

Fin dalle prime puntate di Sei Sorelle, i telespettatori sentiranno parlare dell’imminente matrimonio tra Blanca Silva (Mariona Tena) e il ricco banchiere Rodolfo Loygorri (Fernando Andina). Tuttavia, il rapporto tra i due presenterà diversi scheletri nell’armadio ed il primo verrà scoperto dal medico Cristobal Loygorri (Alex Gadea), fratello di Rodolfo e segretamente innamorato di Blanca…

Sei Sorelle, news: Blanca e le bugie a Rodolfo

Le anticipazioni segnalano che tutto prenderà il via dalla morte di Fernando Silva (Emilio Gutiérrez Caba). In accordo con le sue cinque sorelle, Blanca deciderà di nascondere a tutti quanti che il padre è passato a miglior vita, in primis per evitare che lo spietato zio Ricardo (Juan Ribò) possa prendere il controllo della fabbrica tessile di famiglia. L’unico che saprà del patto delle Silva sarà Cristobal, che falsificherà per loro il certificato di decesso di Fernando (spacciando il suo corpo per quello di un altro).

A quel punto, Blanca si troverà a dover mentire a Rodolfo, comunicandogli che il padre è dovuto partire per un viaggio improvviso, e come se non bastasse dovrà frenare le spese pazze per il matrimonio che vorrà fare la suocera Dolores (Kiti Mánver), dato che le sorelle Adela (Celia Freijeiro) e Diana (Marta Larralde) scopriranno che il padre era indebitato fino al collo.

Bugie su bugie, che aumenteranno quando Blanca dovrà lavorare segretamente in fabbrica (così come le sue parenti) per consegnare un importante incarico in modo tale da poter pagare i dipendenti.

Sei Sorelle, spoiler: Cristobal scopre che Rodolfo ha un’amante

Sarà da allora che il pubblico comincerà a rendersi conto degli evidenti problemi della coppietta. Rodolfo si insospettirà sul conto di Blanca quando la madre lo renderà partecipe che la pettegola Carolina (Alejandra Lorente) l’ha vista in compagnia di un altro uomo, che si rivelerà essere Cristobal (andato da lei per visitarla), Intanto la Silva comincerà a chiedersi se sia giusto sposarsi appena constaterà che il fidanzato ha pensato che lo stesse tradendo!

La situazione, già di per sé complicata, peggiorerà quando Cristobal vedrà Rodolfo in compagnia di una conoscente, con la quale avrà degli atteggiamenti decisamente equivoci. Il dottore deciderà così di affrontare il fratello, soprattutto poiché noterà che la fanciulla indossava un braccialetto costosissimo acquistato da Rodolfo. Un presente che, fino a quel momento, credeva fosse destinato a Blanca.

Sei Sorelle, trame: Cristobal affronta Rodolfo

Come reagirà dunque Cristobal di fronte alla clamorosa scoperta?

Vi anticipiamo che il dottore si farà coraggio e si porrà a muso duro contro Rodolfo, confessandogli di avere scoperto la sua tresca. Tuttavia, il banchiere non si farà intimidire e preciserà che qualsiasi uomo si lascia andare alla dolce compagnia di un’altra donna prima di convolare a giuste nozze. Insomma, il Loygorri non negherà di avere tradito Blanca e, tra l’altro, non mostrerà alcun tipo di pentimento.

Resta dunque da chiedersi come reagirà Cristobal alle parole del consanguineo. Sceglierà di tacere o dirà tutto quanto a Blanca, che in fondo ama segretamente da tanto tempo?