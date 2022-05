Trame Un altro domani: anticipazioni su FRANCISCA e GABRIEL

Tra le Sei Sorelle Silva, protagoniste della nuova soap in onda su Rai 1 da lunedì 30 maggio 2022, ci sarà anche la timida Francisca (Maria Castro). Dolce e impacciata, la giovane avrà un grande sogno nel cassetto: cantare nei teatri più prestigiosi del padre. Con la morte improvvisa del padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba), che dovrà nascondere per evitare che la fabbrica tessile di famiglia finisca nelle mani dello spietato zio Ricardo (Juan Ribò), la fanciulla dovrà quindi rivedere completamente la sua esistenza, almeno finché non incrocerà per la sua strada l’affascinante Gabriel Gutiérrez Rivera (Ricard Sales).

Leggi anche: Sei sorelle, anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Sei Sorelle, trame: Francisca costretta a rinunciare alle lezioni di canto

Le anticipazioni segnalano che, in seguito alla morte del padre e alla successiva scoperta dei debiti economici di quest’ultimo, Francisca dovrà rinunciare alle lezioni di canto del professor Luis Civantos (Cristóbal Suárez) quando ormai mancheranno pochissime settimane all’esame per l’ammissione al conservatorio di Madrid. Una scelta che la Silva porterà avanti nella speranza, un giorno, di poter riprendere in mano il suo sogno, anche se tutto lascerà presagire che la pausa potrebbe essere decisamente lunga.

Tuttavia, la bravura nell’arte del canto di Francisca non passerà inosservata all’operaio Gabriel. Nel momento in cui si recherà a villa Silva per sbrigare una commissione per la fabbrica, il Gutiérrez resterà infatti estasiato dall’intonazione della ragazza e le proporrà di prendere parte alle selezioni per la ricerca di una nuova cantante, all’Ambiguì, il locale notturno gestito dai genitori Enrique (Pep Anton Muñoz ) ed Antonia (Llum Barrera).

Sei Sorelle, news: Francisca non sa se presentarsi all’Ambiguì ma Celia…

Di primo acchito, Francisca non considererà opportuno accettare la proposta: anche se avrà bisogno urgente di soldi, sia per aiutare le cinque sorelle a mandare avanti la casa senza Fernando e sia per poter riprendere le lezioni di canto, la Silvia non riterrà opportuno per un’aristocratica come lei esibirsi in un locale notturno frequentato da uomini “maleducati” e desiderosi di vedere le sue forme in bella mostra (anche se Gabriel, in tal senso, le prometterà che tutti si comporteranno bene con lei).

Tuttavia, a far rivalutare la situazione a Francisca penserà Celia (Candela Serrat), la sorella con cui ha più confidenza. Dopo averla spronata a lottare per raggiungere i suoi sogni, la stessa Celia consiglierà infatti a Francisca di non scartare a priori l’offerta di Gabriel e si offrirà volontaria per accompagnarla in gran segreto all’Ambiguì per farsi un’idea di che tipo di locale sia.

Sei Sorelle, spoiler: Francisca si “trasforma” nella Bella Margarita

Ma alla fine, nonostante i mille dubbi, Francisca si lascerà convincere da Celia? Ebbene sì, ma ad un patto: vi anticipiamo infatti che la Silva parteciperà alle selezioni con una maschera in volto e con lo pseudonimo della Bella Margarita, nascondendo persino a Gabriel di essersi presentata!

Visto che verrà assunta, il Gutiérrez non farà troppa fatica a riconoscere Francisca, ma le prometterà che non rivelerà la sua identità a nessuno (compresi i suoi genitori); tuttavia il debutto della donna all’Ambiguì non andrà nel migliore dei modi, dato che si farà prendere dall’emozione e, dopo aver stonato, fuggirà in lacrime dal palco. Gabriel la inviterà comunque a non demordere e a lottare per raggiungere il sogno della sua vita. Il tutto avverrà mentre Francisca nasconderà a tutte le sue sorelle, tranne a Celia, la sua “doppia vita”…