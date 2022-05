Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: brutte notizie per i Sonnbichler

Universalmente amati da amici e colleghi, i Sonnbichler sono tra i personaggi più popolari del Fürstenhof, oltre che una colonna portante di Tempesta d’amore grazie alla loro presenza fissa nella soap fin dalla primissima puntata.

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane pronta a tutto per riconquistare Erik! E lui…

Solitamente coinvolti in trame leggere o addirittura divertenti, nelle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) saranno invece protagonisti di una storyline drammatica.

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alfons parte in moto per l’Italia

Generosi e disponibili per natura, i Sonnbichler non si sono mai tirati indietro quando si trattava di aiutare gli altri. Non c’è dunque da stupirsi se i due anziani coniugi sono tra i principali artefici della rappacificazione tra Cornelia (Deborah Müller) e suo figlio Benni (Florian Burgkart).

Inizialmente ostile alla madre, il ragazzino si è infatti invece subito legato ad Alfons e Hildegard, la cui influenza lo ha poi portato pian piano ad ammorbidirsi fino alla pace definitiva con la Holle. Il ruolo dei Sonnbichler, però, non è finito qui!

Quando Benni ha deciso di partire per la Nuova Zelanda acquistando un biglietto da Roma, Alfons si è infatti offerto di portarlo fino alla capitale italiana in moto. Una decisione che avrà conseguenze drammatiche…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hildegard scopre che Alfons ha avuto un incidente

Nonostante la preoccupazione di Cornelia, l’anziano concierge porterà suo figlio sano e salvo fino all’aeroporto, dove il ragazzino si imbarcherà finalmente sul tanto agognato volo alla volta dell’emisfero australe. E Alfons?

Ebbene, come sappiamo, Roma non è certo dietro l’angolo rispetto alla Germania, eppure il ritorno del vecchio Sonnbichler inizierà a tardare più del previsto. Preoccupata, Hildegard inizierà dunque a provare a mettersi in contatto con il marito, ma senza risultato. E a quel punto la donna andrà, giustamente, nel panico!

Al povero Alfons sarà successo qualcosa di grave? Ebbene, purtroppo la risposta è sì! Dopo giorni di angoscia, la Sonnbichler riceverà infatti una drammatica telefonata dalla polizia italiana: suo marito ha avuto un incidente! Alfons riuscirà a tornare a casa sano e salvo dalla sua Hildegard?