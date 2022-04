Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la partenza di BENNI

Sarà il momento degli addii nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. A poche settimane dal suo ingresso in scena, dovremo infatti salutare Benni (Florian Burgkart), il figlio di Cornelia Holle (Deborah Müller). La sua, però, sarà una partenza dolceamara… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: doppia sorpresa per Benni e Cornelia

Quando il suo matrimonio è finito, Cornelia non ha perso solo un marito… ma anche il figlio! Il ragazzino ritenne infatti la madre responsabile per la fine della loro famiglia e chiuse di fatto i rapporti con lei. Una situazione che fortunatamente cambierà con il tempo…

Presentatosi a sorpresa al Fürstenhof per ottenere da Cornelia il denaro necessario a partire per la Nuova Zelanda, Benni ha finito per fermarsi all’hotel, dove ha trovato un lavoro e, soprattutto, ha avuto finalmente la possibilità di chiarirsi con la madre.

Per celebrare la loro riappacificazione, il ragazzino organizzerà dunque per la Holle una festa di compleanno a sorpresa, coronata da un regalo molto speciale: un album con le loro foto. Ebbene, Cornelia resterà così toccata dal gesto, da decidere di ricambiare, donando al figlio un biglietto per la Nuova Zelanda! Il ragazzino dunque partirà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Benni lascia il Fürstenhof

Benché triste all’idea di lasciare la madre proprio ora che si sono riconciliati, Benni non starà nella pelle all’idea di volare dall’altra parte del mondo, dove lo attende la ragazza di cui è innamorato. Ancora una volta, però, il giovanotto avrà un’idea che spiazzerà tutti: partire da Roma e raggiungere la capitale italiana in autostop!

Vedendo Cornelia terrorizzata all’idea che il figlio ricorra a mezzi di trasporto così pericolosi, Alfons (Sepp Schauer) deciderà di intervenire, portando lui stesso il giovane Holle in Italia… ma in moto! E a quel punto la preoccupazione di Cornelia esploderà…

Quando Benni era solo un bambino, la Holle ebbe un grave incidente in moto che la segnò profondamente. Consapevole di quello che sta attraversando la madre, il ragazzino deciderà così di farle un “regalo di addio”: la inviterà a fare un giro in moto per farle superare il suo trauma.

Ebbene, l’esperienza si rivelerà un grande successo su tutti i fronti: non solo Cornelia supererà la paura delle moto, ma si riconcilierà definitivamente con il figlio, tanto che entrambi si scuseranno per il loro comportamento avuto in passato.

A quel punto tutto sarà pronto per la partenza di Benni, che, nel corso della puntata 3647, lascerà il Fürstenhof ed uscirà di scena accompagnato da Alfons. Se quest’ultimo tornerà dopo poche settimane al Fürstenhof, per il giovane Holle non è invece per ora previsto un rientro in scena. Si tratterà dunque di un addio?