Tempesta d’amore, casting news tedesche: arriva HELENE, madre di Max e Gerry!

Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: arriva la madre di MAX e GERRY

La famiglia Richter sta per allargarsi! A mesi di distanza dall’ingresso in scena di Max (Stephan Hartmann) e Gerry Richter (Johannes Hut), nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore arriverà anche la madre di questi due amatissimi personaggi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Helene è la madre di Max e Gerry

Da quando è arrivato al Fürstenhof, Max ha portato parecchio scompiglio, riuscendo a farsi amare quasi universalmente nonostante i continui guai da lui causati. A mesi di distanza dal suo ingresso in scena, il fitness trainer è stato poi raggiunto dal fratello Gerry, un personaggio davvero speciale che impareremo a conoscere in Italia nelle prossime settimane.

Ebbene, i due fratelli non resteranno a lungo soli! È stato infatti annunciato che nel corso della puntata 3862 entrerà in scena Helene Richter, la madre di Max e Gerry. Legatissima ai suoi figli, la donna arriverà al Fürstenhof proprio per stare vicina a questi ultimi, ricevendo però una sorpresa inaspettata…

Come sappiamo, nonostante sia ormai in età adulta, Gerry ha ancora la mente di un fanciullo a causa di un deficit cognitivo. Tale caratteristica ha portato sua madre a legarsi a lui in modo particolarmente stresso. Immaginatevi dunque la sorpresa di Helene nello scoprire che il “suo” Gerry è maturato moltissimo, tanto da avere addirittura una ragazza!

E così la donna deciderà che per lei è arrivato il momento di pensare finalmente alla propria vita…

Tempesta d’amore, casting news: Sabine Werner interpreta Helene Richter

Il personaggio di Helene Richter verrà interpretato da Sabine Werner, attrice tedesca classe 1960. Originaria di Kiel e formatasi professionalmente a Berlino, la sessantaduenne interprete d’oltralpe è già nota al grande pubblico per partecipazioni a serie di successo come “Mirella Schulze rettet die Welt”, “Deutschland 83” e “Soko Leipzig”.

Come vi abbiamo anticipato, l’ingresso in scena di questo nuovo personaggio avverrà nel corso della puntata 3862 (la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 6 luglio), ma non è ancora chiaro se si tratterà di un ruolo fisso o temporaneo.

Chiudiamo con le parole della stessa Sabine Werner sul suo personaggio: