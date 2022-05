Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: l’inaspettata decisione di SHIRIN

Il momento tanto atteso dai fan di Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Gerry Richter (Johannes Hut) sta per arrivare! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, i due ragazzi capiranno infatti finalmente di essere fatti l‘uno per l’altro. Una presa di coscienza che porterà a conseguenze irreversibili non solo per le loro vite… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Shirin, Gerry, Merle e Henning

Una storia d’amore davvero speciale sta appassionando i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore. Protagonista assoluta sarà Shirin insieme ad un personaggio particolarissimo che conosceremo tra pochi giorni anche noi in Italia: Gerry!

Come vi abbiamo anticipato, quest’ultimo è il fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann) ed è un ragazzo davvero unico. Complice un deficit cognitivo, il giovane Richter è caratterizzato da un’ingenuità e sensibilità che lo rendono assolutamente irresistibile.

Ebbene, fin dal suo arrivo al Fürstenhof Gerry si innamorerà perdutamente di Shirin, che però – pur essendo legatissima a lui – penserà di provare nei suoi confronti “solo” una profonda amicizia. La Ceylan inizierà dunque una relazione con Henning von Thalheim (Matthias Zera) – affascinante sommelier cugino di Maja (Christina Arends) – mentre Richter si legherà a un’altra new entry: Merle Finow (Michaela Weingartner). La situazione, però, è destinata a cambiare molto rapidamente…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Merle lascia il Fürstenhof

L’ingresso in scena di Merle e, soprattutto, l’inizio della storia tra quest’ultima e Gerry, provocheranno infatti in Shirin una reazione inaspettata: la gelosia! Sarà così che la Ceylan capirà di vedere in Richter molto più che un semplice amico. E non sarà l’unica a rendersene conto!

Vedendo che il fidanzato e Shirin hanno un legame speciale, Merle inizierà a temere che il suo amato finirà per lasciarla per il suo “grande amore”. E così, nell’estremo tentativo di separare i due, la Finow ordirà un perfido intrigo, calunniando la rivale di fronte a Gerry!

Ebbene, inizialmente il piano di Merle sembrerà andare in porto, tanto che Shirin e Gerry interromperanno i rapporti. Non ci vorrà però molto prima che la Finow venga sopraffatta dai sensi di colpa e confessi al fidanzato di averlo ingannato.

Benché sconvolto dalla disonestà della giovane, Gerry deciderà di concederle una seconda chance. Lei, però, capirà di dover lavorare sulla propria gelosia e deciderà dunque di lasciare temporaneamente il Fürstenhof per iniziare una terapia. E Shirin?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Shirin lascia Henning per Gerry

Come prevedibile, l’assenza di Merle favorirà il riavvicinamento tra la Ceylan e Richter, che parteciperanno insieme ad un servizio fotografico. Peccato solo che una delle “pose” richieste dal fotografo richiederà che i due ragazzi si bacino…

Il risultato? Quel bacio non pianificato farà riesplodere in Shirin e Gerry i mai sopiti sentimenti che li legano, tanto che – poco dopo – i due si baceranno nuovamente in una camera del Fürstenhof proprio mentre sopraggiungerà Henning!

Inutile dire che quest’ultimo resterà sconvolto nel vedere la fidanzata tra le braccia di un altro. La sorpresa maggiore, però, arriverà durante il suo confronto con la ragazza: Shirin gli confesserà infatti di voler dunque troncare la sua relazione con lui, in quanto si è innamorata di Gerry!

Come reagirà Henning? E, soprattutto, Gerry lascerà Merle per iniziare una storia con Shirin?

(Puntate 3823-46, in onda in Germania dal 9 maggio al 13 giugno 2022)