Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: ANDRÉ a rischio

Quando ci sono di mezzo gli affari, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non guarda in faccia nessuno. Lo sa bene André Konopka (Joachim Lätsch), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rischierà di perdere tutto a causa dell’albergatore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner ricattato

Se c’è una cosa su cui tutti i Saalfeld sono sempre andati d’accordo è volere il bene del Fürstenhof. E il loro attaccamento all’hotel a cinque stelle è ben noto nell’ambiente, tanto da attirare anche malintenzionati…

Non a caso qualche giorno fa a Bichlheim si è presentata una sedicente valutatrice di alberghi che ha cercato di estorcere a Werner (Dirk Galuba) una somma esorbitante in cambio della promessa di inserire il Fürstenhof nella prestigiosa lista dei migliori 500 hotel del mondo. Ebbene, fortunatamente l’inganno è stato smascherato prima che l’anziano albergatore pagasse quell’onerosa tangente, ma non per questo è diminuito il desiderio dei Saalfeld di vedere il loro amato hotel primeggiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph vuole licenziare André

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo, infatti, i proprietari del Fürstenhof si siederanno intorno ad un tavolo per discutere la via da intraprendere per entrare nella lista dei “Top 500”. E ben presto sarà chiaro che per fare un salto di livello sono necessari dei cambiamenti innovativi.

Sarà così che i Saalfeld lanceranno una sfida tra i dipendenti: chi riuscirà a ideare proposte innovative, riceverà un premio. La loro azione, però, non si fermerà qui! Durante la sua analisi dei servizi dell’hotel, Christoph si renderà infatti conto che è il ristorante ad aver bisogno di fare un salto di qualità…

Ebbene, se nessuno discuterà la bravura di André come chef, ci saranno invece molti dubbi sulla capacità di Konopka non solo di apportare novità alla cucina del Fürstenhof, ma persino di concentrarsi completamente sul suo lavoro in hotel.

Il motivo? Oltre al suo impiego nel ristorante del Fürstenhof, l’uomo è impegnato in numerose altre attività, tra cui il Cafè Liebling e il nuovo lavoro come venditore di assicurazioni. E così Christoph inviterà André a farsi da parte! Lo chef accetterà?