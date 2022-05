Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: PAUL rinuncia a JOSIE

Nuovi ostacoli in arrivo per i due protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore! Proprio quando si erano finalmente dichiarati, Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) si troveranno infatti ad affrontare una situazione inaspettata che metterà in grave pericolo la loro storia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul e Josie innamorati

La tradizione vuole che le coppie protagoniste di Sturm der Liebe abbiano delle storie d’amore travagliate… e la diciottesima stagione della soap non farà eccezione!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, al centro della scena ci infatti una giovane e timida cuoca di nome Josie e un personaggio storico di Tempesta d’amore: Paul. Ebbene, se la ragazza si innamorerà a prima vista del bel direttore amministrativo del Fürstenhof, lui si legherà invece inizialmente all’affascinante sorellastra di Maja (Christina Arends): Constanze von Thalheim (Sophia Schiller). La situazione è però destinata a cambiare…

Dopo qualche mese, Paul capirà infatti finalmente di non vedere in Josie una semplice amica, bensì di essere innamorato di lei! Inizialmente il ragazzo proverà a reprimere quei sentimenti inaspettati, ma poi finirà per dichiararsi alla sua amata. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Constanze ha un incidente

Nonostante l’esitazione iniziale, per Lindbergh risulterà ben presto chiaro di dover parlare il prima possibile con Constanze, per spiegarle la situazione e troncare la relazione con lei. Il giovane uomo chiederà darà dunque appuntamento alla fidanzata con l’intento di parlarle. Appuntamento a cui lei non si presenterà mai…

Cosa sarà successo? Nonostante quello che si potrebbe pensare, la scomparsa della von Thalheim non avrà nulla a che vedere con la decisione di Paul di lasciarla (decisione di cui sarà completamente ignara) bensì con un evento drammatico!

Constanze avrà infatti un incidente con la propria auto, rimanendo gravemente ferita al punto da rischiare di perdere per sempre l’uso delle gambe! E ora?

Di fronte alla sofferenza della compagna, Paul non avrà il cuore di lasciare quest’ultima in un momento tanto delicato e deciderà dunque di starle accanto, sacrificando il suo amore per Josie.

Inutile dire che quest’ultima non potrà credere che il suo grande amore sia davvero disposto a rinunciare a lei per pietà nei confronti di Constanze. Paul, però, sembrerà determinato a mantenere fede alla promessa fatta alla fidanzata e così Josie capirà di non avere altra scelta se non guardare avanti…

(Puntate 3823-33, in onda in Germania dal 9 al 23 maggio 2022)