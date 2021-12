In Germania non si parla d’altro che del clamoroso ritorno di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), che rientrerà in scena come protagonista della diciottesima stagione di Tempesta d’amore. E, come prevedibile, non resterà a lungo solo…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul torna al Fürstenhof

Entrato in scena nel corso della quattordicesima stagione di Tempesta d’amore come fratello dell’allora protagonista Alicia (Larissa Marolt), Paul è presto diventato uno dei personaggi più amati della soap, grazie alla sua bellissima storia d’amore con Romy Ehrlinger (Désirée von Delft).

Come sappiamo, purtroppo per questa bellissima coppia non ci fu un happy end: Romy morì infatti proprio il giorno delle sue nozze con Paul, lasciando quest’ultimo solo e disperato. Per il giovane vedovo iniziò la fase più buia della sua vita, durante la quale si avvicinò suo malgrado alla perfida Annabelle Sullivan (Jenny Löffer), che a sua insaputa altri non è che l’assassina della moglie.

Alla fine la verità sulla morte di Romy venne alla luce e Annabelle fu arrestata, mentre Paul poté finalmente voltare pagina. Fu allora che il ragazzo ritrovò l’amore al fianco della bellissima Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus), con cui lasciò il Fürstenhof per iniziare una nuova vita a Monaco. Neanche questo amore, però, era destinato a durare…

Nel corso della puntata 3713, Paul ricomparirà infatti improvvisamente al Fürstenhof dopo la fine della sua storia con Michelle ed il fallimento della sua attività di fisioterapista. E per lui arriverà non solo un nuovo lavoro, ma anche un nuovo amore!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul inizia una storia con Constanze

Come vi abbiamo anticipato, a richiamare Lindbergh a Bichlheim sarà Christoph (Dieter Bach), che offrirà all’ex cognato la prestigiosa posizione di direttore amministrativo del Fürstenhof. Sarà qui che il giovanotto farà la conoscenza di una giovane donna destinata a stravolgergli la vita: Josie Klee (Lena Conzendorf), giovane cuoca nonché figlia di Erik (Sven Waasner).

Se la ragazza si innamorerà perdutamente di Paul, lui resterà invece stregato da un’altra donna molto diversa dalla giovane e timida Josie: Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), la sorellastra di Maja (Christina Arends)!

Ebbene, tra i due l’attrazione sarà reciproca, tanto che i due inizierà subito una relazione senza impegno basata unicamente sulla passione. Ci saranno però due problemi: non solo con il tempo Constanze inizierà a volere di più dalla sua storia con Paul, ma – ad insaputa di entrambi – quest’ultimo è coinvolto in una terribile vicenda che coinvolse le rispettive famiglie.

E, come se non bastasse, ben presto nell’equazione si inserirà anche la timida Josie, scatenando la gelosia di Constanze. Sarà dunque questo il triangolo amoroso che sarà al centro della diciottesima stagione di Tempesta d’amore? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

