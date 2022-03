Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: colpo di fulmine per PAUL

Ci sono voluti mesi, ma alla fine Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) aprirà finalmente gli occhi! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il protagonista della diciottesima stagione della soap si innamorerà finalmente di Josie Klee (Lena Conzendorf). I problemi, però, non mancheranno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul scopre che Josie lo ama

Nella sua (lunga) vita sentimentale, Paul non è sempre stato molto rapido a riconoscere il vero amore. Se quando conobbe Romy (Désirée von Delft) ci mise mesi per capire di esserne innamorato, la stessa cosa varrà infatti anche nel caso di Josie, sua co-protagonista nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore.

Come vi abbiamo anticipato, la giovane cuoca si innamorerà a prima vista del bel direttore amministrativo del Fürstenhof, ma lui vedrà nella Klee solo un’amica e inizierà invece una relazione con Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), la sorellastra di Maja (Christina Arends).

La povera Josie sarà così costretta a soffrire in silenzio, ma non per questo rifiuterà il suo sostegno a Paul ogni volta che quest’ultimo ne avrà bisogno. Sarà infatti a lei che Lindbergh rivelerà di avere la morte di una bambina sulla coscienza e sarà sempre con lei che si confiderà ogni volta che avrà bisogno di un consiglio su una decisione importante.

Insomma, pur non diventando una coppia, i due protagonisti si avvicineranno sempre di più. E sarà proprio grazie a questa vicinanza che Paul scoprirà casualmente che Josie è innamorata di lui. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Josie guida la rivolta del Fürstenhof

Inutile dire che Lindbergh rimarrà spiazzato dalla rivelazione della Klee (che si tradirà accidentalmente parlando durante il sonno) e si rivolgerà all’amico Max (Stefan Hartmann) per un consiglio. Prima di poter affrontare l’amica, però, qualcosa di inaspettato cambierà tutto…

Tutto inizierà quando al Fürstenhof esploderà una rivolta dei dipendenti, che indiranno uno sciopero ad oltranza a causa di un mancato aumento di stipendio. Ebbene, la rivolta in questione sarà guidata da niente altri che Josie, la quale tirerà fuori una grinta ed un carisma davvero inaspettati.

E Paul? Benché il suo cuore sia dalla parte del personale dell’hotel, il ragazzo sarà costretto da Ariane (Viola Wedekind) a reprimere la ribellione col pugno di ferro. Un comportamento che lo porterà inevitabilmente a scontrarsi con Josie.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Paul si innamora di Josie

Sconvolta dal comportamento del suo amato, la ragazza lo metterà sotto torchio fino a che quest’ultimo non le confesserà di essere ricattato dalla Kalenberg, che ha delle prove contro di lui. Una rivelazione che avrà conseguenze inaspettate…

Dimostrando grande coraggio e spirito d’iniziativa, Josie affronterà infatti i Saalfeld, proponendo loro un compromesso che salvaguarderebbe gli interessi sia dei proprietari sia dei dipendenti. E, inutile dirlo, tutti rimarranno positivamente colpiti dalla Klee.

Ma non è finita qui! Quando Paul assisterà ad un discorso carismatico di Josie ai suoi colleghi, resterà letteralmente folgorato da lei, innamorandosene perdutamente. Benché sopraffatto dai propri sentimenti, però, Lindbergh non potrà dichiararsi in quanto legato a Constanze. E, inutile dirlo, lasciare la von Thalheim sarà tutt’altro che semplice…

(Puntate 3809-15, in onda in Germania dal 19 al 27 aprile 2022)