Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la dichiarazione di FLORIAN a MAJA

Non importa quanto accaduto tra loro: Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) sono destinati a stare insieme… o almeno così crede il giovane Vogt! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel protagonista della diciassettesima stagione capirà infatti di non poter rinunciare alla donna della sua vita e prenderà il coraggio a due mani… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian capisce di amare ancora Maja

Da quando si sono conosciuti, la vita li ha messi di fronte a mille prove, eppure il legame magico tra Maja e Florian non si è mai spezzato. È stato infatti proprio grazie a questo filo invisibile che unisce i due protagonisti che il giovane Vogt ha intuito che la sua amata si trovava in pericolo, riuscendo a trovarla e salvarla appena in tempo.

Come sappiamo, l’accaduto ha fatto emergere nel bel guardacaccia la consapevolezza di essere ancora profondamente innamorato della von Thalheim e anche lei, dal suo lato, ha capito di non poter dimenticare il suo ex tanto facilmente. Non per questo, però, ha lasciato Hannes Fröhlich (Pablo Konrad)!

Convinta che lei e Florian abbiano ormai avuto la loro chance, Maja ha infatti deciso di concentrarsi sulla sua relazione con il nuovo fidanzato, senza però accettare di sposare quest’ultimo. Vogt, però, non si arrenderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian ha un’infezione

Come sappiamo, durante la sua eroica missione di salvataggio nella caverna, Florian si è ferito ad una mano, finendo per sviluppare un’infezione che si rivelerà ben più grave di quanto inizialmente ipotizzato. Le cure prescrittegli dai medici, infatti, non daranno i risultati sperati, tanto che il ragazzo perderà l’uso di una mano!

Ebbene, dopo giorni di angoscia, finalmente le condizioni del giovane Vogt torneranno a migliorare, tanto che il ragazzo recupererà sensibilità all’arto destro. Purtroppo, però, il suo sarà un miglioramento temporaneo…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian si dichiara a Maja

Quando poco dopo incontrerà Maja nel bosco, infatti, Florian verrà improvvisamente colto da una forte febbre che lo porterà a perdere i sensi! Preoccupatissima, la von Thalheim porterà il guardacaccia nel suo rifugio e gli starà accanto in attesa che arrivino i soccorsi.

E sarà proprio allora che accadrà qualcosa di inaspettato…

A causa della febbre alta, Florian si addormenterà e farà un sogno romantico su Maja. Il risultato? Al proprio risveglio, il ragazzo dichiarerà alla sua ex tutto il suo amore e le chiederà di tornare insieme! Come reagirà la von Thalheim di fronte ad un simile appello?