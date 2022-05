Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: misteriosa malattia per FLORIAN

Un dramma inaspettato sta per abbattersi su Florian Vogt (Arne Löber)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il protagonista della diciassettesima stagione della soap verrà infatti colpito da una misteriosa malattia destinata a stravolgergli la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni dal 22 al 28 maggio 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian salva Maja e Hannes

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia si sta consumando il dramma di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Hannes Fröhlich (Pablo Konrad). Come sappiamo, i due sono rimasti intrappolati in una grotta a causa di un terremoto e stanno lottando per la vita.

Proprio quando la situazione diventerà disperata, avverrà però un vero e proprio miracolo. Grazie ad un sesto senso quasi magico, Florian intuirà infatti che la sua ex è in pericolo e si metterà alla sua ricerca, riuscendo a vincere la propria fobia dei luoghi chiusi per estrarre vivi i due sfortunati escursionisti.

Insomma, tutto si risolverà per il meglio, tanto che Maja e Hannes se la caveranno con un brutto spavento e qualche ammaccatura. Proprio quando la loro disavventura sembrava ormai archiviabile come un brutto ricordo, però, accadrà qualcosa di inaspettato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian perde l’uso della mano

Qualche giorno dopo la sua eroica impresa di salvataggio, Florian inizierà infatti a soffrire di uno strano disturbo al braccio. Inizialmente il ragazzo non darà troppo peso ai sintomi, ma poi – dietro insistenza di Erik (Sven Waasner) – deciderà di farsi visitare da Michael (Erich Altenkopf).

Dopo aver scoperto che il guardacaccia si era ferito ad una mano durante il salvataggio di Maja e Florian, il medico penserà che i suoi disturbi siano dovuti ad un’infezione e prescriverà dunque al ragazzo una pomata. Purtroppo, però, la diagnosi di Niederbühl si rivelerà troppo ottimista…

Eh sì, perché non solo l’unguento non avrà alcun effetto, ma i sintomi peggioreranno tanto che l’indomani Florian si ritroverà con il braccio paralizzato! E a quel punto sarà chiaro che Vogt è affetto da qualcosa di molto più grave di quanto inizialmente ipotizzato: sarà questo l’inizio di una drammatica storyline destinata a durare parecchio tempo e a segnare per sempre le vite di molti personaggi, Florian e Maja in primis!