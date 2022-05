Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: l’eroico gesto di FLORIAN

Quando si tratta di aiutare gli altri, Florian Vogt (Arne Löber) non si tira mai indietro. Se poi in gioco c’è la vita della donna che ama, non c’è nulla che il guardacaccia non farebbe! È esattamente ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, che vedranno il bel protagonista della diciassettesima stagione impegnato in una rischiosa operazione di salvataggio… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes e Maja vittime di un terremoto

Quello tra Maja (Christina Arends) e Florian sembrava destinato a diventare il classico grande amore senza lieto fine. Nonostante il fortissimo legame che li unisce, i due ragazzi si sono infatti separati a causa dell’odio che divide le loro famiglie. E, come se non bastasse, proprio allora nella vita della von Thalheim è ricomparso un ex ingombrante…

Come sappiamo, Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) si è infatti presentato a sorpresa al Fürstenhof ad anni di distanza dalla fine della sua storia con la ragazza, riuscendo velocemente a riconquistare quest’ultima. E non è finita qui!

Impaziente di far fare un salto di livello al loro rapporto, il giovanotto pianifica infatti di chiedere alla fidanzata di sposarla e per l’occasione porterà quest’ultima in montagna. Il destino, però, non sarà dalla sua parte!

Durante un’escursione in una grotta, infatti, Maja e Hannes verranno sorpresi da un terremoto che farà crollare l’ingresso della caverna, intrappolandoli. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian salva Hannes e Maja

Purtroppo la situazione precipiterà velocemente, tanto che Hannes perderà i sensi e Maja si troverà sola a lottare per la vita. Proprio quando la ragazza starà per perdere le speranze di riuscire a chiamare aiuto, però, il suo cellulare capterà del segnale per qualche secondo…

Ebbene, Maja chiamerà istintivamente Florian, che – pur non riuscendo a comprendere le sue parole – intuirà che la sua amata si trova in pericolo. E così, guidato unicamente dal suo sesto senso e dal legame magico che lo unisce alla von Thalheim, Vogt seguirà il percorso pianificato da Hannes nella speranza di trovare i due dispersi.

Sarà così che Florian arriverà fino all’ingresso crollato della caverna e a quel punto non avrà dubbi: Maja è lì dentro! E così, nonostante i tentativi di Shirin (Merve Çakır) di metterlo in guardia di fronte al pericolo che sta correndo, Vogt non ci penserà due volte ad entrare nella grotta tramite un ingresso secondario. Un eroismo che non resterà senza conseguenze…

Grazie al suo coraggio, Florian riuscirà infatti effettivamente a trarre in salvo Maja e Hannes, che gli dovranno la vita. Ciononostante, il giovane guardacaccia pagherà un prezzo altissimo per il suo gesto eroico…