Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: MAJA in pericolo

Momenti ad altissima tensione sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni Maja von Thalheim (Christina Arends) sarà protagonista di una storyline drammatica che ci terrà con il fiato sospeso… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes geloso di Maja e Florian

Non importa se si sono lasciati da settimane e entrambi hanno provato a guardare avanti: Maja von Thalheim e Florian Vogt (Arne Löber) continuano ad essere uniti da un legame magico. La dimostrazione è arrivata quando la ragazza ha avuto un grave incidente e solo il sesto senso del bel guardacaccia ha impedito il peggio.

Temendo un riavvicinamento tra la fidanzata e il rivale, all’epoca Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) aveva lasciato credere alla sua amata di essere stato lui ad avere il presentimento che ha permesso di salvarla. Nemmeno questa bugia, però, ha impedito che i due protagonisti si riavvicinassero…

Dopo aver scoperto che è stato Florian l’artefice dell’arresto di Erik (Sven Waasner) e del rilascio di Cornelius (Christoph Mory), Maja è infatti corsa dal suo ex per ringraziarlo. E in quelle circostanze i due si avvicineranno a tal punto che tra loro quasi scatterà un bacio. Un avvicinamento che non sfuggirà a Hannes…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes e Maja vittime di un terremoto

Ormai roso dalla gelosia, Hannes affronterà la fidanzata, che gli assicurerà di volere un futuro con lui e non con il suo ex. E così, benché non del tutto rassicurato, Fröhlich deciderà di provare a voltare pagina… e chiedere alla sua amata di sposarlo!

Per l’occasione il ragazzo inviterà Maja a fare un’escursione in montagna, ma purtroppo la gita avrà un esito tutt’altro che romantico. Proprio mentre i due fidanzati entreranno in una grotta, inizierà infatti un terremoto che farà crollare l’ingresso della caverna, imprigionandoli.

Disperati, i due tenteranno invano di liberarsi e chiamare i soccorsi, ma tutto si rivelerà inutile. Ancora una volta, però, il magico legame tra Maja e Florian entrerà in gioco! Quando il suo cellulare riuscirà per qualche istante a collegarsi alla rete, la ragazza chiamerà infatti d’istinto il suo ex. E lui, pur non avendo capito le sue parole, intuirà che le è accaduto qualcosa: guidato dunque solo dal suo istinto, Florian si metterà alla ricerca di Maja, ma riuscirà a trovarla prima che sia troppo tardi?