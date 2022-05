Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: GERRY mette MAX nei guai

Vi avevamo anticipato che l’arrivo di Gerry Richter (Johannes Hut) avrebbe stravolto gli equilibri… e così sarà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo nuovo irresistibile personaggio si inserirà infatti nelle dinamiche interne del Fürstenhof. E il divertimento sarà assicurato…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Rosalie scopre il segreto di Christoph

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry si trasferisce da Max

In questi giorni stiamo imparando a conoscere un nuovo personaggio capace di entrare subito nei cuori di tutti: Gerry! Fratello maggiore di Max (Stefan HartmannI), il nuovo arrivato è un giovane uomo caratterizzato da un gran cuore e da un deficit cognitivo che lo rende estremamente ingenuo.

Il risultato? Avendo bisogno di costanti cure, il ragazzo è sempre stato al centro dell’attenzione in famiglia… a discapito di Max! Quest’ultimo è dunque cresciuto covando un certo risentimento nei confronti del fratello, tanto da decidere di escludere il consanguineo dalla propria vita. Il destino, però, ha voluto altrimenti…

Qualche giorno fa Gerry si è infatti presentato alla porta di Max nella speranza di poter festeggiare il compleanno di quest’ultimo. Quella che voleva essere una bella sorpresa, però, non è stata accolta con l’entusiasmo sperato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry inizia a lavorare al Fürstenhof

Tutt’altro che felice della presenza di quel fratello “ingombrante”, il fitness trainer cercherà infatti di tenerlo lontano dai suoi amici, arrivando addirittura a rinchiuderlo in una baita in montagna! Grazie a Shirin (Merve Çakır), però, Gerry ritroverà la strada di casa e a quel punto Max non sono capirà di aver esagerato, ma deciderà addirittura di ospitare il fratello per alcune settimane.

Ma come tenere occupato il ragazzo per tutto quel tempo? Non sapendo come gestire il fratello, Max chiederà a Vanessa (Jeannine Gaspár) di aiutarlo a trovare un lavoro per il consanguineo… e con successo! Grazie all’intervento della Sonnbichler, Gerry verrà infatti assunto come aiutante nella lavanderia del Fürstenhof. Peccato solo che lui non ne abbia nessuna voglia…

Max dovrà usare tutto il suo potere di persuasione per convincere il fratello maggiore ad accettare l’offerta, sostenendo che lui stesso non ama ciò che fa. E così, quando Gerry inizierà a lavorare in lavanderia e vi incontrerà Werner (Dirk Galuba), ripeterà ingenuamente a quest’ultimo le parole del fratellino.

Il risultato? Il vecchio Saalfeld si infurierà con Max, sostenendo di avere non bisogno di dipendenti poco motivati. Come se non bastasse, Gerry interpreterà alla lettera una battuta di Werner che lo aveva ironicamente invitato a lavorare in direzione al suo posto… e si installerà nell’ufficio del direttore amministrativo! Insomma, quando c’è Gerry di mezzo, le sorprese ed il divertimento saranno assicurati…