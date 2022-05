Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: difficoltà tra MAX e GERRY

I rapporti tra fratelli sono spesso complicati… e quello tra Max (Stefan Hartmann) e Gerry Richter (Johannes Hut) non farà eccezione! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti ai problemi relazionali tra i due consanguinei. Problemi in cui verranno coinvolti anche altri personaggi della soap… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Constanze scopre che Paul la tradisce con Josie!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry arriva al Fürstenhof

Da quando è arrivato al Fürstenhof, Max ha sempre parlato poco della propria famiglia e, soprattutto, della propria infanzia. Il motivo? Il fitness trainer ha sofferto molto a causa della presenza ingombrante di un consanguineo “speciale”…

Il giovane Richter ha infatti un fratello maggiore di nome Gerry, affetto da un deficit cognitivo. Si tratta di una caratteristica che lo rende estremamente ingenuo e bisognoso di costanti attenzioni, soprattutto da parte dei genitori. Non c’è dunque da stupirsi se Max è cresciuto sentendosi trascurato, tanto da decidere non solo di tagliare i rapporti col fratello ma persino di nascondere l’esistenza di quest’ultimo.

E così, quando Gerry comparirà improvvisamente alla porta di Max, tutta la frustrazione accumulata dal fitness trainer nel corso degli anni riemergerà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max vuole liberarsi di Gerry

Come anticipato, Gerry si recherà a Bichlheim con l’intento di fare una sorpresa al fratello per il suo compleanno. Peccato solo che Max abbia da tempo smesso di festeggiare tale ricorrenza proprio perché il parente finiva sempre per rovinare tutto…

E così, quando scoprirà che i suoi amici gli stanno organizzando una festa a sorpresa, Max non sarà disposto a correre rischi. Il risultato? Sapendo quanto Gerry sia imprevedibile, il fitness trainer lo chiuderà in una baita in montagna con l’intento di lasciarlo lì per tutta la durata della festa. Qualcosa, però, andrà storto…

Shirin (Merve Çakır) verrà infatti incaricata di pulire il rifugio e vi troverà dunque Gerry, da lei già conosciuto il giorno precedente. Inutile dire che la ragazza rimarrà sorpresa nello scoprire che Max ha lasciato da solo quel fratello così fragile e, convinta che si tratti di un errore, riaccompagnerà dunque a casa il giovane Richter. E così Max sarà costretto ad affrontare una volta per tutte i suoi problemi con Gerry, iniziando un lungo percorso che cambierà per sempre le loro vite…