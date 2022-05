Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: GERRY si innamora di SHIRIN

Un vero e proprio terremoto sta per arrivare al Fürstenhof e il terremoto porta il nome di Gerry Richter (Johannes Hut)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena il fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann): un personaggio davvero speciale destinato a lasciare il segno in chiunque entri in contatto con lui. Una persona in particolare, però, vedrà la propria vita stravolta dall’arrivo del simpaticissimo Gerry… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry è il fratello di Max

Max è spesso apparso come un ragazzo abituato a godersi la vita senza farsi troppi problemi nei confronti degli altri, tanto da poter dare l’impressione di essere una persona superficiale. Ciò che nessuno sa, però, è che il fitness trainer del Fürstenhof nasconde una situazione familiare complicata…

Il giovane Richter ha infatti un fratello maggiore di cui non parla mai: Gerry. Il motivo? Quest’ultimo è affetto da un deficit cognitivo che lo porta ad essere estremamente ingenuo e irresponsabile, finendo per cacciarsi spesso nei guai. Una condizione che lo ha portato ad essere sempre al centro dell’attenzione in famiglia a discapito del consanguineo.

Il risultato? Benché sinceramente affezionato al fratello, Max gli ha sempre invidiato il trattamento speciale riservatogli dai genitori e con il tempo ha finito per escluderlo dalla propria vita, tanto da nasconderne l’esistenza persino agli amici più cari.

Peccato solo che di tutto questo Gerry non abbia idea…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry conosce Shirin

Sarà così che, nel corso della puntata 3656, Gerry deciderà di raggiungere il fratello minore per festeggiare il compleanno di quest’ultimo. Sarà così che il ragazzo si metterà da solo in viaggio per Bichlheim a bordo di un… tosaerba!

Ebbene, il caso vorrà che durante questo viaggio avventuroso il giovane Richter si imbatterà in Shirin (Merve Çakır). Distratta dalla vista di quello strano sconosciuto a bordo di un ancora più strano veicolo, la Ceylan avrà un piccolo incidente e farà inavvertitamente cadere la torta appena comprata proprio per il compleanno di Max.

Accortosi dell’accaduto, Gerry non esiterà a saltare giù dal proprio tosaerba (che nel frattempo continuerà la propria lenta marcia) per soccorrere “a modo suo” la bella sconosciuta, da cui resterà letteralmente folgorato!

E lei? Benché spiazzata dallo strano comportamento di quel ragazzo così bizzarro, Shirin non potrà fare a meno che rimanere colpita da quella genuina spontaneità così rara tra gli adulti. Sarà questo il primo magico incontro tra Gerry e Shirin, nonché l’inizio di una delle storyline più belle degli ultimi anni!